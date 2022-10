"La Bohème" della Royal Opera House di Londra in diretta al Cinema Sivori

La stagione 2022/23 della Royal Opera House in diretta al cinema Sivori prosegue giovedì 20 ottobre alle 21:15 con La Bohème di Giacomo Puccini, trasmessa dal Covent Garden di Londra con Ailyn Pérez, Juan Diego Flórez e Danielle De Niese nei ruoli di Mimì, Rodolfo e Musetta. La sala genovese è fra le 900 che, in 34 paesi del mondo, offrono al pubblico la possibilità di seguire eventi culturali di portata internazionale con la visione ravvicinata dalle telecamere, arricchita da filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. L’opera è in italiano con i sottotitoli in inglese.

Biglietto: 12€ intero; 10€ ridotto (possessori abbonamento Circuito Cinema, convenzioni Nexo). Non sono validi gli abbonamenti a Circuito. I membri dell’Associazione Teatro Carlo Felice e degli Amici del Teatro Carlo Felice che presentano la tessera hanno diritto al biglietto ridotto a 10 euro.

Il capolavoro di Puccini ha incantato il pubblico fin dalla sua prima rappresentazione nel 1896, diventando rapidamente una delle opere più rappresentate al mondo. La produzione di Richard Jones propone le luci di Mimi Jordan Sherin, le scenografie e i costumi di Stewart Laing, che si snodano a partire da una gelida soffitta che evoca la Parigi di fine secolo. Una storia d'amore senza tempo, un’opera perfetta per gli appassionati di cinema e una delizia anche per gli spettatori più esperti.

Kevin John Edusei debutta alla Royal Opera dirigendo un cast internazionale: la soprano americana Ailyn Pérez nel ruolo di Mimì; il tenore peruviano Juan Diego Flórez nel ruolo di Rodolfo; il baritono moldavo Andrey Zhilikhovsky nel ruolo di Marcello; la soprano austro-americana Danielle de Niese nel ruolo di Musetta; il baritono britannico Ross Ramgobin nel ruolo di Schaunard e il basso-baritono britannico Michael Mofidian in quello di Colline.

Le proiezioni dalla Royal Opera House al Sivori proseguono mercoledì 16 novembre alle 20.15 con la serata di apertura di The Royal Ballet: A Diamond Celebration - che comprende Diamonds di George Balanchine, la prima rappresentazione della Compagnia di For Four di Christopher Wheeldon e tre prime mondiali. L’8 dicembre, ore 20,15, Lo Schiaccianoci porterà gli spettatori sulla neve con le scenografie e le danze eseguite nell’onirico Regno dei Dolci.

L’anno nuovo della Royal Opera House si apre il 19 gennaio alle 20.15 con la proiezione di Come l’acqua per il cioccolato, un balletto di Christopher Wheeldon presentato in anteprima e ispirato all’omonimo romanzo messicano di Laura Esquivel. Seguiranno le dirette de Il barbiere di Siviglia (15 febbraio, ore 20), Turandot (22 marzo, ore 20.15) e della nuova produzione del Royal Ballet di Cenerentola di Frederick Ashton (12 aprile, ore 20.15), ridisegnata da un team creativo di livello mondiale che comprende lo scenografo Tom Pye, la costumista premio Oscar Alexandra Byrne, il lighting designer David Finn, il video designer Finn Ross e il consulente di magia Chris Fisher. Ad aprile e maggio il pubblico potrà assistere a Le nozze di Figaro di Mozart (27 aprile, ore 19,45, registrato a gennaio 2022) e La bella addormentata del Royal Ballet (24 maggio, ore 20.15); infine, il 13 giugno, la Stagione cinematografica si chiuderà con Il trovatore, una produzione inedita che riporterà al Covent Garden la regista premio Olivier Adele Thomas dopo il successo di Bajazet (2022) e Berenice (2019).

L’iniziativa è parte integrante del progetto della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital (elenco a breve su nexodigital.it) in collaborazione con MYmovies.it.