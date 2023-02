Bogliasco in festa: gli appuntamenti per San Valentino e Carnevale

Anche a Bogliasco si festeggia San Valentino: da alcuni giorni sono comparse in paese postazioni per innamorati dove scattare foto o baciarsi davanti al panorama della sua spiaggia e del borgo marinaro. Le postazioni - fatta di cuori rossi e fiori - sono due: la prima è situata su Belvedere Marinai d'Italia, dove è posizionata una speciale barca fiorita per l'occasione trasformata in "barca di S. Valentino". Una location molto amata anche per celebrarvi i matrimoni. La seconda postazione è situata accanto alla panchina del surf, a pochi passi dal Comune in via Mazzini, nel belvedere più famoso da cui fotografare la spiaggia e i tramonti. Per S. Valentino tutti i locali del paese propongono menu speciali per gli innamorati.

Presso la sede dell'istituto comprensivo Bogliasco-Pieve-Sori alle 10:30 del 14 febbraio si terrà un flash mob con gli studenti della scuola "contro la violenza per l'educazione al rispetto". Il flash mob è organizzato in collaborazione con l'ambasciatrice Unicef Alessia Cotta Ramusino.

San Valentino continua anche domenica 19 febbraio in piazza XXVI Aprile con il progetto #ilcuoredibogliasco organizzato da Pro Loco: dalle ore 10 ci saranno stand con vendita di cuori fatti a mano a scopo benefico. Lo scorso anno i soldi raccolti sono serviti ad acquistare un defibrillatore, che proprio domenica verrà consegnato all'associazione Levantate, comitato giovanile di Sessarego. Dalle 15 alle 17 ci sarà in piazza una postazione di lettura dei tarocchi a cura di Rita Casazza. Stand gastronomico di Bugie curato dalla Croce Verde Bogliasco.

Domenica 19 è anche il giorno del corteo in maschera per le vie di Bogliasco per festeggiare il Carnevale: partenza alle ore 15 dal piazzale delle scuole, sfilata per le vie del paese e arrivo in piazza XXVI Aprile. A seguire la pentolaccia organizzata sotto al ponte della Croce Verde con i VAB e il Civ.