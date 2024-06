Terza edizione per il “Boem Festival”: musica, food e mercatini in spiaggia a Bogliasco

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, “Boem Festival” torna sulla spiaggia e sul molo di Bogliasco per la terza edizione. Forte del grande successo del debutto e della replica, BOEM ha ampliato sensibilmente i confini geografici e musicali dell’offerta per l’edizione 2024. Quattro artisti al giorno per una programmazione che spazia dall’elettronica all’indie, dal nu jazz al pop, con artisti nazionali e molti internazionali, alcuni dei quali in Italia per la prima volta o in occasione dell’unica data italiana del loro tour estivo.

Saranno presenti artisti come i parigini Papooz o il berlinese Parra for Cuva impegnati in tour mondiali a seguito di album che hanno riscosso grande successo di critica e pubblico, leggendari “veterani” dell’elettronica come Pantha du Prince, o astri nascenti dell’elettronica contaminata da sonorità “eastern” come i Walter Astral. Non mancheranno i più freschi e interessanti artisti italiani, come il produttore più chiacchierato del momento okgiorgio, la produttrice Bluem, la cantautrice Angelica, o la jazzista Naima Faraò.

Lineup completa in ordine di apparizione

Venerdi 28 giugno: - Angelica - Bluem - Pantha du Prince - Lowtopic Dj Set

Sabato 29 giugno: - Carbeau - Walter Astral - Papooz - okgiorgio

Domenica 30 giugno: - Naima Faraò - Pale Blue Eyes - Parra for Cuva - Palladian

Boem Festival

BOEM è un festival a ingresso gratuito. La spiaggia e il molo di Bogliasco saranno allestiti per l’occasione con numerosi punti Bar e Food gestiti da

eccellenze locali come Il Bistrotto, Fermento, Pescheria Fren, Camugin, Jaa Nù Vegan Food, Macelleria da Carlo, Chiosco da Nico, che garantiranno un’offerta per tutti i gusti.

Sulla spiaggia si troverà una postazione radio - Radio Elettra - powered by Elettra car sharing e Duferco Energia (main sponsor dell’evento) - online dalle 15 alle 20 con le voci di Claudia Losini (Famosini) e i ragazzi di Atypico.

Ancora sulla spiaggia si troveranno stand con prodotti artigianali e abbigliamento, e prodotti realizzati da Sc’Art / Creazioni al fresco attraverso il riuso e il riciclo creativo dei banner microforati in pvc stampati in occasione delle edizioni precedenti.

BOEM si impegna nella valorizzazione del territorio, promuovendo una coscienza ambientale e sociale collettiva e virtuosa. Il pubblico è considerato parte attiva in questo processo e invitato a rispettare alcune linee guida fondamentali, nel rispetto assoluto e imprescindibile del luogo e di tutti i soggetti coinvolti. BOEM è un festival Plastic Free che nasce dalla collaborazione del Comune di Bogliasco con Canopee Srl, nelle persone di Alberto Ansaldo, Francesco Bacci e Roberto Ranghieri, già organizzatori di Cargo Market e promotori culturali.