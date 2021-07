Bobby Soul in "Un concerto da StraPazzo" al Porto Antico con Pino D'Angio

Atmosfere funk, soul e rap accendono il ritmo in Piazza delle Feste, mercoledì 28 luglio alle 21:30, per un concerto dalle sonorità suggestive grazie all’energia e al sound coinvolgente dell’alfiere del Funk in Italia, Alberto Debenedetti in arte “Bobby Soul” e all’icona pop degli anni ‘80, Pino D’Angiò, ospite d’eccezione che vanta anni di successi e collaborazioni prestigiose con i maggiori nomi della musica italiana tra i quali Mina, capace di accostare sonorità differenti grazie alla sua inconfondibile cifra stilistica. Contaminazioni musicali, stili diversi che si intrecciano saranno gli ingredienti di “Un Concerto da StraPazzo”, il nuovo progetto del cantante genovese presentato in esclusiva per Palco sul Mare Festival.

Bobby Soul vanta una pluriennale carriera con formazioni come Blindosbarra, Sensasciou, Voci Atroci. Voce ligure con la tempra di strada della musica ribelle, con il suo disco da solista, “Draghirossi e buchineri”, ha lanciato singoli in grado di primeggiare su Radio Deejay e sulle frequenze indipendenti, fino a vincere il premio Indie Music Like.

Il sodalizio tra Bobby Soul e Pino D’angiò, unico artista italiano ad aver vinto un Grammy Award in America per il Rhythm & Soul Music e citato da Bilboard, la rivista americana della musica pop, come inventore e fondatore del genere trance con il brano Age of Love, ha portato alla rivisitazione in genovese del singolo Ma quale idea. L’artista campano, considerato un precursore del rap in Europa e un musicista funk riconosciuto a livello internazionale, con il suo celebre singolo ha raggiunto quota dodici milioni di copie vendute in tutto il mondo e insieme a Volare di Modugno ha conquistato le hit inglesi. In un Concerto da StraPazzo il passato si mescola al futuro tra frammenti di suoni e visioni surreali, è un viaggio sonoro eterogeneo che trova nel funk, nel soul, nel blues e nel rock una vera e propria via d'uscita dall'inerzia spirituale e culturale che caratterizza il nostro presente. Un concerto concepito come racconto di due destini incrociati che transitano nel mondo della Disco italiana e che omaggia Italo Disco come un genere di culto in tutto il mondo.

Un live dal sound trascinante con una band d'eccezione Les Gastones composta da Davide Zalaffi alla batteria, Lucas Bellotti al basso, Alessio Caorsi alla chitarra acustica, Matteo Minchillo alle tastiere e Luisa Antonucci voce. Uno spettacolo “surreale”, ma anche molto energico, un condensato di forza grazie alla creatività e al genio di artisti come Bobby Soul e Pino D’Angiò che con il loro inconfondibile stile restituiscono nuova linfa vitale alla cultura musicale italiana.

Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo.

