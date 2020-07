Bobby Soul ft. Roy Paci al Porto Antico

Atmosfere funk, elettronica e psichedelia accendono il ritmo in Piazza delle Feste, martedì 28 luglio alle 22, per un concerto dalle sonorità suggestive grazie all’energia e al sound coinvolgente dell’alfiere del Funk in Italia, Alberto Debenedetti in arte “Bobby Soul” e all’estro del poliedrico musicista siciliano Roy Paci, ospite d’eccezione che vanta anni di successi e collaborazioni prestigiose con i maggiori nomi della musica italiana e internazionale, capace di accostare sonorità rock a rap, ska, swing o jazz grazie alla sua inconfondibile cifra stilistica. Contaminazioni musicali, stili diversi che si intrecciano saranno gli ingredienti di “20/30”, il nuovo progetto discografico del cantante genovese, pubblicato dall’etichetta Cni, presentato in esclusiva per Palco sul Mare Festival.

Bobby Soul vanta una pluriennale carriera con formazioni come Blindosbarra, Sensasciou, Voci Atroci. Voce ligure con la tempra di strada della musica ribelle, con il suo disco da solista, “Draghirossi e buchineri”, ha lanciato singoli in grado di primeggiare su Radio Deejay e sulle frequenze indipendenti, fino a vincere il premio Indie Music Like.

Nel nuovo album il passato si mescola al futuro tra funk e black music, frammenti di suoni e visioni surreali. Realizzato durante il periodo del lockdown è l’esternazione di nuova urgenza espressiva. Il disco è ambientato nel 2030 e racconta la storia di un uomo, costretto a rimanere chiuso per mesi in una “audiocameretta” con la presenza fissa di Walter Marino Rizzi, un avvistatore di Ufo con il potere di viaggiare nel tempo. L’unico angolo di libertà del protagonista è il sonno e il sogno, pieno di passato ma anche di desideri e progetti. L'uomo cerca di comunicare invano a un mondo che non riesce più a comprendere e che è altrettanto restio a volersi far comprendere.

Un live dal sound trascinante che coniuga anche soul, musica nera, indie rock con una band d'eccezione capitanata per l’occasione dal trombettista siciliano, e con Davide Zalaffi alla batteria, Lucas Bellotti al basso, Alessio Caorsi alla chitarra, Matteo Minchillo alle tastiere, Stefano Guazzo al sax e Andrea Giannoni alle armoniche. Ad impreziosire il concerto, la voce di Raphael Nkereuwem, il savonese cantante reggae unico nel suo genere con alle spalle importanti apparizioni in rinomati festival e prestigiose collaborazioni internazionali. Non finisce qui, sul palco di Piazza delle Feste ci sarà anche l’artista siciliana Liza Chic per un frizzante viaggio fra sonorità jazy, soul e funky.

“20/30 Tour” è un concerto “surreale”, ma anche molto energico, un condensato di forza e virtuosismi grazie alla creatività e al genio di artisti come Bobby Soul e Roy Paci che, con il loro inconfondibile stile, hanno dato nuova linfa vitale alla cultura musicale italiana.