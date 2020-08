Bobby Soul vs. Fabio De Luca al Banano Tsunami

Venerdì 14 agosto al Banano Tsunami arriverà Bobby Soul, uno dei migliori cantanti in circolazione, che interpreterà, accompagnato dal suo fido Ale Fuzz, il meglio del funky, del blues e della musica italiana degli ultimi 80 anni.

FDL Panic aka Fabio De Luca alterna alla sua professione di dj radiofonico e giornalista musicale per la Rai e per testate nazionali importanti l'attività di Digger e dj dall'inconfondibile tocco.

In questo incontro/scontro inedito Bobby e Fabio vi faranno stare bene con le loro vibrazioni Black e New Wave, per aspettare insieme il giorno più torrido dell'anno.