Bobby Soul acustico live da Piuma

A grande richiesta ritorna Bobby Soul con il suo acustico live, ormai resident di Piuma aperto dall'aperitivo per poi proseguire con le pizze, birre artigianali e cocktail.

Bobby Soul acustico live: da oltre trent’anni sulle scene della musica indipendente italiana, Alberto “Bobby Soul” Debenedetti è stato protagonista di una fortunata stagione delle più innovative spinte sonore in Liguria negli anni ’90. In quegli anni ha fatto parte di tre gruppi “cult” della scena: il gruppo funk Blindosbarra (due album con BMG Sony, Concerti Primo Maggio, apertura concerto U2), il trio reggae dialettale Sensasciou (popolarissimo e legato alla scena dei Centri Sociali) e il quintetto acappella Le Voci Atroci, un ensemble musicale teatrale dotato di grande graffio e ironia, vera palestra di scuola vocale per il cantante e percussionista genovese.

Nel corso della sua carriera ha maturato migliaia di concerti dal vivo in tutta Europa e più di venti album realizzati a suo nome o con svariati gruppi. Bobby Soul Acustico Intimo raffinato passionale ma in acustico (chitarra acustica percussioni e altri strumenti). Alla chitarra il socio storico di Bobby, Matteo Magnani. Due ore di soul, blues e brani originali dalle 20,30.