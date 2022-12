The Blues Loopers "duo" da Piuma

Prezzo non disponibile

Venerdi sera all'insegna del country, blues, folk americano, contaminato da sonorità mediterranee, con the Blues Loopers al Ristorante Piuma. Duo composto da Gianni Chiappatti alla mini batteria con cajon e da Matteo Nocco, alle chitarre, voci, con l'ausilio di loop station ed effettistica non consueta nel genere traditionals e non solo, il tutto rivisto, rivisitato, talvolta stravolto.

Serata non adatta ai puristi, ma a chi ama la musica senza etichette. È gradita la prenotazione.