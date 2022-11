Blues Dance in Genova: Slidin' Shoes al Count Basie

Una serata di Blues Dance dove ballare, incontrarsi, divertirsi ai ritmi incalzanti dei migliori brani blues. Venerdì 25 novembre il Count Basie ospita "Slidin' Shoes" con Davide Serini che proporrà una lezione open di blues dance prima del concerto, per chi volesse impararne, anche per semplice curiosità, i primi passi. E poi nessuna regola, se non quella di sorridere e divertirsi a ritmo di blues, accompagnati da musica dal vivo.