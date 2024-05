Blues dance in Genova - Pocket Blues Band guest Fabio Kid Bommarito

L'ultima serata della stagione sarà una serata col botto, con un ospite speciale ... un musicista che con il suo strumento ci scalderà gli animi e ci trascinerà in pista: l'armonicista Fabio "Kid" Bommarito. Sarà un matrimonio perfetto con la nostra affezionata "Pocket Blues Band" capace di spaziare dal suono caldo e avvolgente dello "slow blues" a quello ritmato ed energico dello "shuffle".

Come sempre il nostro obiettivo è di diffondere tra gli amanti del genere musicale anche la passione della blues dance, e per questo ti aspettiamo in una coinvolgente lezione gratuita, che precede la serata alle 21.15, aperta a tutti coloro che volessero "scaldarsi i muscoli" prima di dare il via alla danze con Davide Serini ("Slidin' Shoes"). Noi siamo pronti con un repertorio super e vi aspettiamo numerosi per salutarci in attesa delle prossime date di Blues Dance al Count Basie Jazz Club. Tutti in pista con la Pocket Blues Band e con Fabio "Kid" Bommarito!

Fabio Kid Bommarito - Armonica e Voce

Gianni Borgo - Chitarra, Voce

Davide Serini - Chitarra elettrica

Mauro Senatore - Basso

Stefano Alpa - Batteria