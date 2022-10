Serata Blues Dance al Count Basie Jazz Club

15 euro per i non tesserati

Una serata di Blues Dance dove ballare, incontrarsi, divertirsi ai ritmi incalzanti dei migliori brani blues. Venerdì 28 ottobre alle ore 21:15 il Count Basie ospita "Slidin' Shoes" con Davide Serini che proporrà una lezione open di blues dance prima del concerto, per chi volesse impararne, anche per semplice curiosità, i primi passi. E poi nessuna regola, se non quella di sorridere e divertirsi a ritmo di blues, accompagnati da musica dal vivo.

Fabio Taddei - Chitarra e Voce

Edoardo Cibabene - Chitarra

Stefano D'Angelo - Piano

Rodrigo Brito - Basso

Mattia Ciuffardi - Batteria

Ingresso 10€ con tessera arci 2022-23. Per i non tesserati, 15€ comprensivo di tessera Arci.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it