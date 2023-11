Blue Toy - Andrea Pozza trio guest Mila Ogliastro al Count Basie Jazz Club

Mila Ogliastro - Voce

Andrea Pozza - Pianoforte

Aldo Zunino - Contrabbasso

Giorgio Griffa - Batteria

"Blue Toy" è l'ultimo cd di Andrea Pozza, in trio con Aldo Zunino (contrabbasso) e Bernd Reiter (batteria) e con la partecipazione di Mila Ogliastro (voce), dove potrete ascoltare una serie di composizioni originali di Andrea Pozza affiancate ad alcuni standards della tradizione jazzistica come "I Was Doing All Right" (Gershwin), "Isfahan" (Strayhorn), "Isn't It A Lovely Day" (Berlin).

"Blue Toy" nasce in seguito ad un corso di composizione tenuto da Andrea Pozza al Conservatorio N. Paganini di Genova nel 2020, corso che Andrea tiene tutt'ora.

Per la serata al Count Basie Jazz Club, Bernd Reiter sarà sostituito da Giorgio Griffa alla batteria.