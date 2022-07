Blue Meanies Beatles Revisited a Gattorna

Prosegue il tour estivo dei Blue Meanies Beatles Revisited. Un mix di sonorità, allegria, grinta, rock e tenerezza per una serata unica nel suo genere. Appuntamento sabato 16 luglio alle ore 22 all'Alzati Lazzaro Pub di Gattorna, in via del Commercio 61.

Alla Voce Jonathan Tamayo Saltos

Chitarra Riccardo Bisesti

Batteria Mattia Lorenzo Pergolato

Basso Luca Dalle Saline