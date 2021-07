Blue Meanies: Beatles revisited in concerto

Suoni coinvolgenti, energici ma anche romantici per un live di grande effetto: quella del 24 lugio vuole essere una serata dal divertimento assicurato in compagnia dei Blue Meanies Beatles Revisited, in via Cairoli 35 R a Genova.

Prenotazione tavoli obbligatoria attraverso Whatsapp al 3472725515

Riccardo Bisesti chitarra

Luca Dalle Saline basso

Mattia Lorenzo Pergolato batteria

Jonathan Tamayo voce

