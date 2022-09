Blue Cluster Band al "Circle" di Cremeno

dalle 19:30 in poi - Musica Live a partire dalle ore 21

Prosegue venerdì 2 settembre dalle ore 20 in poi la stagione estiva del "Circle" di Cremeno (a un minuto dal casello autostradale di Bolzaneto): venerdì sera si esibisce la Blue Cluster Band. Il "Circle" è un parco all'aperto inaugurato quest'anno dove si può bere, si possono mangiare prelibatezze, si possono fare apericena con taglieri di carne cotta sulla brace oppure solo entrare a gustarsi dell’ottima musica live in diretta dal palco.

La Blue Cluster Band nasce nel settembre del 2021 dall'incontro di Max Fichera voce e armonica e Chicco Riggi chitarrista blues dalle sonorità moderne e ricercate. Quest'ultimo dal 2010, collaborando con Tony Anzaldi alla batteria storico membro degli F40 e Paolo Repetto al basso, ha coinvolto gli stessi nel progetto costituendo questo modern blues quartet. Alla sezione ritmica si aggiunge per occasioni speciali (e quella del Circle lo è) la presenza della sezione fiati Diego Servetto tromba e Fabrizio Sferrazza Sax, duo collaudatissimo già con diverse sperienze musicali quali Punkreas, Arpioni e Meganoidi. Il risultato è una miscela esplosiva di blues funk prodotta da ottimi musicisti provenienti da molteplici esperienze musicali che hanno fortemente voluto dare vita a questo progetto per divertirsi e far divertire.