“Belin che Mercatino”: il secondo appuntamento solidale a Genova a favore di Mediterranea

“Belin che Mercatino” è lieto di annunciare la sua seconda edizione, un evento di volontariato dedicato a sostenere l'organizzazione Mediterranea. L'evento si terrà sabato 11 novembre, nei Giardini Comunali Emanuele Luzzati a Genova, dalle 11 alle 21.

“Belin che Mercatino” è un'iniziativa che unisce la comunità per una nobile causa. Il ricavato dalla vendita dei vestiti di questa edizione, generosamente donati dalla comunità, sarà integralmente devoluto a supporto dell'organizzazione Mediterranea, impegnata nell'offrire soccorso e supporto alle persone in situazioni di emergenza nel Mediterraneo. Questo evento rappresenta un'occasione straordinaria per unire le forze e sostenere una causa umanitaria di vitale importanza e urgenza. L'edizione di quest'anno vedrà la presenza di vari ospiti speciali e appassionati sostenitori, tra cui i volontari di Mediterranea, Omar: testimone sopravvissuto, Genova Che Osa e il Ce.Sto, i quali terranno dei talk emozionanti e informativi durante il corso dell'evento. Durante tutta la giornata saranno presenti gli stand per vendita di capi di abbigliamento gentilmente donati dalla generosa comunità genovese.

L'idea del mercatino di beneficenza è nata da un gruppo di amiche, profondamente colpite dalle tragedie vissute in Ucraina e sensibili alle difficoltà quotidiane degli emigrati. L'iniziativa è cresciuta oltre ogni aspettativa, diventando un progetto condiviso che ha conquistato il cuore di molti. Ora, impegnate nella seconda edizione, queste amiche continuano a promuovere e sostenere questo progetto con passione e dedizione, desiderose di fare la differenza in questo mondo.

Questa seconda edizione di “Belin che Mercatino” è il proseguimento dell'impegno e del successo della prima, volta a sostenere l'associazione Abbracci d'Amore che un anno fa ha gestito l'emergenza Ucraina, garantendo a molte famiglie rifugiate beni di prima necessità. Siamo entusiasti di poter vedere la comunità riunirsi nuovamente per una causa così nobile significativa.

foto: fb@belinchemercatino