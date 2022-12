Torna l'attesissimo show dei Black Blues Brothers: “Let’s twist again!” al Teatro della Tosse

Dopo lo strepitoso successo a novembre a Genova e in molte altre città, culminato con una esibizione davanti a Papa Francesco, arriva sul palco della sala Trionfo al Teatro della Tosse (6-8 gennaio) la nuova scintillante impresa dei “magnifici cinque”, il secondo, attesissimo show dei Black Blues Brothers, i cinque acrobati kenioti reduci da un tour che li ha visti esibirsi per più di 500.000 spettatori in tutto il mondo. Uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione.

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a telefonare alla propria fidanzata, ma saranno proprio la musica e l’amore, loro grandi passioni, a far perdere loro il treno.

Cercando un rimedio si scateneranno così in acrobazie incredibili, sfruttando ogni oggetto a disposizione per numeri mozzafiato: tavoli, sedie, perfino i passaggi a livello.

“Let’s twist again!” è uno show acrobatico, comico e musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense sulle note di Hit memorabili come Twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e alcuni brani dei più grandi interpreti di tutti i tempi: Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

Intero: euro 18 - Under 28 alla prima: euro 10 - Bambini fino a 14 anni: 10 euro

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.