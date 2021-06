Capodanno Gallese! Apericena al Baretto Gallese per festeggiare insieme la ripartenza

Al Baretto Gallese di viale Brigata Bisagno si festeggia il Capodanno Gallese. Un evento per salutare la ripartenza in occasione del primo anno di attività della seconda sede del bar di via San Vincenzo famoso per preparare panini dal 1948.

Per l'occasione il locale presenterà il cocktail firmato dal Baretto: lo spritz genovese, un long drink a base di Corochinato che sarà abbinato al celebre panino al misto Gallese. La formula apericena comprende: uno spritz genovese (o altro cocktail o alternativa analcolica), un panino al misto Gallese (o da concordare al bar) più snack e stuzzichini a 10 euro.

Per augurare a tutti una buona estate e fare gli auguri di buon compleanno alla sede di Brigata Bisagno ci sarà un brindisi finale e taglio della torta offerta dal titolare.

