Birre e panetti: tre giorni dedicati al pollo al Porto Antico

Ultimo appuntamento della rassegna “Birre e Panetti”, nuovo format estivo di Eataly all’Aperto, il dehors di Eataly nel cuore del Porto Antico.

“Birre e Panetti” omaggia la bella stagione e la voglia di stare all’aperto attraverso un ciclo di tre appuntamenti di tre serate ciascuno in cui godere del cibo di strada rivisitato in versione locale e tipica, per riscoprire il piacere di una pausa sul mare in compagnia dei birrifici artigianali liguri e dei ristoratori genovesi.

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 agosto 2021 si parlerà di pollo, con le specialità rispettivamente di Hamboo, RossoCarne e Groove.

Per tutte e tre le serate si potranno abbinare i "panetti" alle fresche birre di Luppola e de Fabbrica birra Busalla, oppure ai cocktail del Malkovich.

Le serate iniziano dalle 18, per info e prenotazioni 342 392 4638.

