Da Eataly torna “Birre e Panetti”, lo street food rivisitato in versione ligure

Sabato 23 luglio riparte la seconda edizione “Birre e Panetti”, il format estivo di Eataly all’aperto che celebra il cibo di strada rivisitato in versione locale, per riscoprire il piacere di una pausa sul mare in compagnia dei birrifici artigianali liguri e dei ristoratori genovesi. Il primo appuntamento vedrà ai fornelli Beer Garden, il Pub Ristorante immerso nella natura nato dalla felice unione tra la Trattoria Detta Del Bruxaboschi e Ai Troeggi. Per una sera dalle alture genovesi si sposterà e porterà in centro città hamburger, salamelle e anche bruschette. In abbinamento le birre artigianali selezionate da Ai Troeggi e le proposte di Luppola.

Giovedì 4 agosto si avrà l’occasione di gustare gli hamburger de Il Masetto, hamburgheria sita nel cuore di Genova nata dalla volontà di arricchire il “cibo per tutti” con materie prime di altissima qualità. I panini sono realizzati in maniera artigianale, e all’eccellenza delle carni piemontesi si unisce la selezione accurata dei fornitori delle materie prime, tutti rigorosamente locali e distribuiti nel Centro Storico. Per la serata, da provare i mini hamburger pensati per l’aperitivo, ma è presente anche una sfiziosa proposta per la cena. Per saziare la sete, le birre artigianali di Plurale e di Luppola.

Gli appuntamenti si svolgono in orario serale a partire dalle ore 18 nel dehors di Eataly all’aperto, nel cuore del Porto Antico.

Per info e prenotazioni telefonare al 342 3310695.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine di Facebook e di Instagram di Eataly Genova.