Birralonga nel centro storico genovese: dieci tappe nei caruggi con birra artigianale e street food

Domenica 26 maggio torna l'atteso appuntamento con Birralonga, l'appassionante cammino a tappe nei vicoli genovesi per gustare ottima birra artigianale e street food di qualità. Dieci locali sparsi per i caruggi diverranno le tappe di un cammino birraio in cui stili, tipologie e nazionalità brassicole si intrecceranno in un cammino costellato di sapori, di gusti e di sensazioni certamente nuove e coinvolgenti.

Come funziona

Acquistando la tesserina di Birralonga, online sul sito di Contatto Genova, oppure presso Ai Troeggi e Scurreria, si potranno visitare le dieci tappe in cui assaggiare ottime birre in abbinamento a un piccolo appetizer compreso nel prezzo, inoltre mostrando la tessera si avrà accesso agli sconti riservati negli street food.

FASCE ORARIE DI PARTENZA

12 – 14

14 – 16

16 – 18

18 – 19:30

(L'evento terminerà alle ore 22:30)

Nell’ambito di ogni fascia si può partire nell’arco dell’orario indicato avendo poi tutto il tempo di terminare l’evento entro le 22:30.

10 tappe e 10 birre

PARTENZA DA PIAZZA SAN LORENZO (di fronte al Duomo)

1. AI TROEGGI / Via Chiabrera 61r - La Grigna di Lariano

2. KOWALSKI / Via dei Giustiniani 3r - 1291 di Mastino

3. DALL’ORSO PUB / Via di S. Bernardo 28r - Birra Gioia di War

4. KAMUN LAB / Via di S. Bernardo 53r - D.D.K West Coast Gippa di Kamun

5. LA COCCAGNA / Vico di Coccagna 21r - Hip Ipa di Maltus Faber

6. SCURRERIA BEER & BAGEL / Via di Scurreria 22r - La Rulles Estivale di Brasserie Artisanale de Rulles

7. LES ROUGES / Piazza Campetto 8a primo piano - Fiera di Birra dell’Eremo

8. 4 CANTI / Via ai Quattro Canti di S. Francesco 28r - Tripel 6 di Vetra

9. JALAPENO / Via della Maddalena 52r - Bombay di Birrificio RentOn

10. TOULI’ CRAFT BEER / Presso stand sotto la sopraelevata, di fronte a palazzo San Giorgio - Double IPA di Canediguerra

STREET FOOD D’ACCOMPAGNAMENTO

Groove

Ristorante Veracruz

Tapullo

La Patateria Genovese

Mescite Erbe Genova

La Cialtroneria

Romeo Viganotti

Tazze Pazze Caffetteria Gourmet

Il Masetto

Rooster Streetfood Rotisserie

Pork Spot

Raviolhouse