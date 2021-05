Birre e Panetti al Porto Antico: il primo appuntamento dedicato all'hot dog

Giovedì 27, venerdì 28 e domenica 29 maggio arriva “Birre e Panetti”, primo appuntamento del nuovo format estivo di Eataly all’Aperto, il dehors di Eataly nel cuore del Porto Antico.

“Birre e Panetti” omaggia la bella stagione e la voglia di stare all’aperto attraverso un ciclo di tre appuntamenti di tre serate ciascuno in cui godere del cibo di strada rivisitato in versione locale e tipica, per riscoprire il piacere di una pausa sul mare in compagnia dei birrifici artigianali liguri e dei ristoratori genovesi.

Il primo ciclo parte da giovedì 27 e termina sabato 29 maggio, con orario dalle 18 alle 23, ed è dedicato all’hot dog, emblema dello street food americano per eccellenza, proposto in golose versioni arricchite da sapori locali e abbinato alle birre artigianali di La Luppola e di Maltus Faber.

Ogni sera uno chef di un ristorante genovese si metterà ai fornelli, per proporre le sue interpretazioni del “panetto”: giovedì sarà Hamboo Hamburgeria Genovese a presentare le sue rivisitazioni, con “Creuza de Ma” e “Baccicin”, il primo con Wurstel di fassona 100% della macelleria Oberto, sarcrau (crauti alla genovese con acciughe e pinoli), cipolla crispy e maggiorana e il secondo con Wurstel di fassona 100% della macelleria Oberto, tuccu alla genovese, prescinsêua e panissa crispy; venerdì RossoCarne delizierà i palati con gli hotdog “Zena”, con würstel 100% manzo, Mayo e ketchup fatti in casa, chutney ai cetriolini e cipolla croccante, e “Carruggi”, con würstel 100% manzo, senape dolce, crauti marinati nell’Asinello Corochinato, caciottina fresca di Cabannina e erba cipollina, mentre sabato si potrà gustare il “Groove HD” di Groove Burger, un hot dog con wurstel artigianale speziato della macelleria F.lli Centanaro, crema di avocado, pomodorini confit, granella di cipolle e granella di bacon.

I successivi appuntamenti sono previsti per giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio 2021 e per giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 agosto 2021, tutti in orario serale a partire dalle ore 18.

Tre appuntamenti tematici dedicati a tre piatti di strada riproposti in versioni semplici ma ricercate, pensate per esaltare la qualità degli ingredienti e accompagnate dalle fresche birre artigianali locali, per immergersi in una sosta street di qualità nel cuore del Porto Antico.

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine di Facebook e di Instagram di Eataly Genova.

Per ulteriori info e prenotazioni telefonare al 342 3924638.