"Birre fantastiche": degustazione di 5 proposte artigianali a Casella

Birre Fantastiche ritorna in collaborazione con Pro Loco Casella: sabato 6 agosto dalle 19, presso la Pro Loco in via Aldo Moro, si terrà una nuova degustazione informale per assaggiare e raccontare cinque tra gli stili birrai più noti e per ampliare gli orizzonti sensoriali sulla bevanda più famosa al mondo.

Un percorso tra assaggi di birra, luppolo, malti, racconti e spiegazioni, accompagnati dai famosi panini della Pro Loco.

Appuntamento sabato 6 agosto presso la Pro Loco di Casella, in via Aldo Moro, alle ore 19.