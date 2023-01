I Birkin Tree a La Claque con il celebre suonatore di irish accordion Murty Ryan

Venerdì 3 febbraio alle ore 21:30 al teatro “La Claque” i Birkin Tree, il più importante gruppo italiano di musica irlandese, insieme al grande suonatore di irish accordion Murty Ryan, presenteranno il loro nuovo disco “Birkin Tree 4.0” in un concerto, “Song and Music from Ireland”, che “racconta” i colori e le atmosfere d’Irlanda e di Scozia con grande energia, sensibilità e amore del repertorio della tradizione (ingresso 15,00 euro).

“Birkin Tree 4.0” è il titolo del nuovo disco per ricordare un progetto artistico che ha già percorso 40 anni di cammino. Un grande punto di arrivo ma ancor di più un grande punto di partenza per una line up rinnovata, giovane e ricca di energia. 4.0 celebra i quarant’anni di età del gruppo e al tempo stesso segna una tappa della storia del progetto artistico Birkin Tree, che negli anni si è

rinnovato nell’organico e nei contenuti ed è oggi saldamente proiettato nel futuro. I musicisti hanno ulteriormente approfondito lo studio, la ricerca e la riflessione sul linguaggio musicale della tradizione irlandese grazie alle intense collaborazioni di questi anni con alcuni tra i più importanti artisti dell’Irish trad come Martin Hayes, Mick O’Brien, Tola Custy, Caitlinn Nic Gabban e Ciaran O’Maonaigh.

4.0 segna anche l’avvio della collaborazione tra i Birkin Tree e il cantante e chitarrista scozzese Tom Stearn, la cui presenza nell’album è sostanziale nel ridefinire il sound del gruppo. Prende corpo quindi un disco dalla piena e profonda sonorità irlandese, caratterizzato dalla spazialità e dall’eleganza degli arrangiamenti e dalla presenza di due voci che cantano assieme una parte del repertorio, dimostrando un grande interplay. Lo spettacolo vedrà la presenza di un ospite irlandese di chiara fama come Murty Ryan all’accordion irlandese. Murty Ryan è uno dei più importanti suonatori di organetto irlandese del Co.Clare, contea famosissima dell’ovest d’Irlanda per la ricchezza della sua musica. Originario del villaggio di Toor in Co.Tipperary, si è trasferito nella città di Ennis nel 1996 dove ha iniziato una stabile collaborazione musicale con la grande violinista Siobhan Peoples, (figlia del mitico violinista Tommy Peoples) che li vede ancora insieme nel percorso artistico. Con lei ha tenuto centinaia di concerti in

Irlanda, Europa e U.S.A. Nel 2001 hanno pubblicato il bellissimo cd “Time on our hands”.

Reduci dalla recente partecipazione al “Ravenna festival” e dalla presentazione del disco nel prestigioso “Ennis Trad Festival” in Irlanda, i Birkin Tree rappresentano una delle più importanti realtà musicali italiane nell'ambito della musica irlandese. 40 anni di attività, migliaia di concerti in Italia, Irlanda ed Europa, centinaia di passaggi radiofonici in tutto il mondo, numerosissime collaborazioni con i più rinomati musicisti irlandesi, 5 dischi di successo e un’immensa passione per la musica irlandese.

Murty Ryan – accordion

Tom Stearn – voce, chitarra, bouzouky

Laura Torterolo - voce e chitarra

Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistles

Michel Balatti – flauto traverso irlandese

Luca Rapazzini – violino