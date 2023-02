Birdwise, tributo a Charlie Parker: Simone Pace trio + special guest

Charlie Parker, il geniale sassofonista di Kansas City soprannominato "Bird", ha contribuito in larga parte alla nascita del linguaggio e dello stile del bebop, di cui Dizzy Gillespie lo aveva definito "l'architetto".

Le sue composizioni, piene di inventiva ritmica, armonica e melodica, sono diventate parte del bagaglio culturale di tutti i musicisti di jazz; così come le sue iconiche interpretazioni di alcuni standards hanno contribuito a renderli popolari nelle jam session e nei concerti. La musica di Charlie Parker è classica, pregna di contenuto e immune alla ruggine delle mode. Come amava dire il pianista Barry Harris: "we all come from Bird!"

Questo concerto è dedicato al genio di Parker, il trio, formato da Simone Pace alla chitarra, Alessandro Maiorino al contrabbasso e Giorgio Griffa batteria, ripercorrerà le sue composizioni tra brani più conosciuti e altri meno suonati, così come interpreterà alcuni dei suoi standards preferiti. Durante la serata poi arriveranno Special Guest a sorpresa!

Una serata da non perdere per tutti gli appassionati di jazz!