Birdwatching per i più piccoli ai Parchi di Nervi

Il birdwatching per i più piccoli arriva ai Parchi di Nervi (viottolo Ardizzone, vicino alla biblioteca Brocchi). La LIPU Genova organizza laboratori per bambini nella giornata di domenica 23 ottobre dalle 14:30 alle 17:30 con attività di birdwatching teorica e pratica, osservazione e ascolto della natura e passeggiata nel parco. I bambini saranno divisi per gruppi in base all'età (asilo a partire dai due anni, elementari, medie).

Si consigliano binocoli, macchina fotografica, lente di ingrandimento, penna, taccuino, forbici, materiale per disegno, merenda al sacco per una pausa tutti insieme alle 16:30. A tutti i partecipanti sarà consegnato il braccialetto porta ricordi. In caso di maltempo la passeggiata non potrà avere luogo e sarà sostituita dai laboratori sopra elencati che si terranno nella casetta di viottolo Ardizzone. In caso di allerta rossa e arancione l'evento sarà annullato.

L'attività è gratuita e non occorre prenotazione.