Biowatching autunnale e nuove attività per i Junior Geoparker: il fine settimana nel Beigua

Si entra entrando nel cuore dell'autunno e per scoprirne tutto il fascino è d'obbligo un biowatching dedicato al meraviglioso mondo del sottobosco. Domenica 17 ottobre appuntamento a Pratorotondo per un giro nella faggeta alla scoperta della vita che brulica ai piedi degli alberi: artropodi, anfibi e, naturalmente, funghi. Portarsi lente d'ingrandimento e qualche barattolo.

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line, iniziativa gratuita.

Sabato 16 ottobre invece, per i giovani esploratori del Parco torna un nuovo appuntamento con il programma di attività Junior Geoparker alla Casa del Parco di Sassello nella Foresta della Deiva. Per tutti un laboratorio didattico diverte e istruttivo per imparare a riconoscere i rischi naturali caratteristici del nostro territorio, dalle esondazioni alle frane, e comprendere insieme come buone pratiche di comportamento possono aiutarci a prevenirli e gestirli. Un'occasione per sensibilizzare anche i più piccoli sui tempi complessi affrontati anche nella Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali che si celebra il 13 ottobre.

L'attività, rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, durerà dalle 9:30 alle 12:30. Prenotazione on-line obbligatoria, costo € 6,00 a bambino.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)