Torna Biodomenica, la fiera dedicata ai produttori biologici con mercato e degustazioni

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, domenica 9 ottobre ritorna a Genova la Biodomenica, la manifestazione nazionale che porta in piazza i produttori biologici per promuovere la conoscenza dell’agricoltura biologica e dell’insieme dei valori che essa rappresenta. La manifestazione si svolge ogni anno in contemporanea in oltre 100 piazze d’Italia ed è l’evento nazionale di promozione più importante dedicato all’agricoltura biologica di qualità.

A Genova si svolgerà, dalle 9 alle 19 in Piazza Matteotti, una fiera-mercato per festeggiare le eccellenze bio tipiche del territorio ligure oltre ad attività culturali legate al cibo e all’agricoltura biologica. Come per le scorse edizioni, insieme ai consueti banchetti per acquistare direttamente i prodotti bio provenienti da tutta la Liguria, saranno presenti angoli dedicati alla degustazione del vino, della birra artigianale.

Inoltre, per festeggiare il ritorno della manifestazione, si sono svolti tre eventi preparatori per far conoscere le piccole realtà Bio di Genova che operano quotidianamente all'interno del contesto urbano, mentre venerdì 7 in Sala Consiglio Prefettura di Genova (Largo Lanfranco 1) si svolgerà una tavola rotonda sul futuro del biologico in Liguria dal titolo "Il Bio di Liguria: la risposta per il futuro del territorio. Come raggiungere in Liguria gli obiettivi nazionali e comunitari”.

“Prosegue l’impegno verso un’agricoltura sostenibile, dal basso impatto ambientale e dallo spiccato ruolo di presidio del territorio – spiega il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana –sia dal profilo dei processi produttivi sia da quello della sicurezza alimentare. Con il Programma di Sviluppo Rurale nel 2021 abbiamo messo a bando in generale 11 milioni di euro, nel 2022 circa 60 milioni che prevediamo di incrementare, sino a dicembre di 28 milioni. Tra le misure prioritarie questa primavera siamo partiti subito con la misura 11, incentrata sulla conversione e il mantenimento dell’agricoltura biologica. Un settore che intendo rafforzare ulteriormente e momenti come questo, dalla lungimirante ideazione e realizzazione, in un periodo fondamentale in termini di programmazione e di vision europea, sono molto importanti per un’allocazione equilibrata delle risorse e degli asset prioritari su cui concentrare l’attività politica ed amministrativa”.

Paola Bordilli Assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine sottolinea che: “Anche nel 2022 si rinnova il nostro appuntamento annuale con la Biodomenica, la mostra-mercato che porta “in piazza” il meglio del biologico della nostra regione e i nostri produttori, con l’obiettivo di mettere in mostra le eccellenze agrobiologiche liguri. Per il Comune di Genova - è importante sostenere questa iniziativa che permette, dopo gli ultimi anni di incertezze, di incontrarci nuovamente e concederci una giornata alla scoperta delle realtà locali dell’agricoltura biologica; la Biodomenica non è solo un semplice mercato di prodotti biologici, ma un incontro culturale a cui partecipano produttori, aziende agrituristiche, associazioni ambientalistiche e di consumatori. Diventa quindi l’occasione per discutere non soltanto di agricoltura biologica e della sua funzione a tutela dell’ambiente, ma anche di biodiversità, risparmio, alimentazione, gusto e salute; consumo responsabile e tradizioni locali: tutti temi che all'amministrazione comunale stanno particolarmente a cuore”.