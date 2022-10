“Big data. Esseri artificiali e varie umanità”: conferenza su robotica e intelligenza artificiale

Prezzo non disponibile

Giovedì 13 ottobre alle 16:30 presso il Museo Doria, è in programma la conferenza “Big data. Esseri artificiali e varie umanità”, nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al Femminile. L’incontro prevede un primo momento con l’intervento dell’attrice Laura Curino, che ha scritto un testo con il contributo di un pool di docenti del META, network del Politecnico di Milano che raccoglie studiosi delle facoltà di Ingegneria, Architettura e Design e si occupa delle istanze etiche, filosofiche ed epistemologiche correlate agli sviluppi della scienza, della tecnica e dell’innovazione. Lo spettacolo immagina un grazioso bed and breakfast con uso di cucina, il Big Data B&B, dove abita un gruppo di eclettici informatici, ciascuno esperto di una specifica branca del digitale. Questo ostello molto speciale è il pretesto per esaminare i diversi aspetti del problema con occhio laico, senza la pretesa di dare risposte, ma con l’obiettivo di suscitare domande.

In un secondo momento, una squadra di ricercatori nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale coinvolgerà il pubblico nel dibattito Esseri artificiali e varie umanità. L’intelligenza artificiale e la robotica sono sempre più intrecciate con le nostre vite e la società nel suo complesso, facendo emergere opinioni discordanti e, talvolta, scatenando il panico. Da un lato, c’è chi accoglie queste nuove tecnologie con enormi aspettative. Dall’altro, chi teme un futuro in cui “il tocco umano” sarà sempre più assente, e il controllo delle nostre vite potrebbe passare alle macchine senza che neppure ce ne accorgiamo.

Parteciperanno al dibattito cinque ricercatori nel campo dei sistemi intelligenti, con un elemento in comune: la centralità dell’uomo come primo motore e destinazione dello sviluppo tecnologico: Andrea Bertolini (Ricercatore presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e direttore del Centro di eccellenza EURA sulla regolazione della robotica e AI), Maura Casadio (Professore Associato presso Università di Genova), Barbara Mazzolai (Direttore Associato per la robotica e Direttore del Bioinspired Soft Robotics Lab presso Istituto Italiano di Tecnologia), Fabio Roli (Professore Ordinario presso Università di Genova), Antonio Sgorbissa (Professore Associato presso Università di Genova), Laura Curino (attrice, regista e drammaturga).

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare il n 010-585753 o inviare mail a amicidelmuseodoria@gmail.com