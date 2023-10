“BiG - Brief in Genova”: a Villa Bombrini il festival di comunicazione e digital marketing

Nuova edizione per “Brief in Genova”, o più semplicemente BiG: il festival di creatività, comunicazione e digital marketing, organizzato dall’associazione Urka, ritorna nei settecenteschi saloni di Villa Durazzo Bombrini nel quartiere di Cornigliano con un programma incentrato sui temi caldi della industry, affrontato da oltre 40 professionisti in 20 e più incontri. Il concetto chiave dell’edizione 2023 sarà: Coraggio.

Il coraggio di pensare. Il coraggio di fare. I pensieri chiave per dare nuova vita a un evento nato nel 2019, alimentato dal desiderio a fare qualcosa di nuovo, civile e utile nell’industria della comunicazione. Quest’anno si affrontano temi come la crisi climatica e la green economy, le neurodivergenze, le molestie in agenzia e l’uso etico dell’intelligenza artificiale, affrontando conversazioni complesse e progettando insieme il cambiamento.

Lucia Cavaliere, Presidente dell’APS Urka, Senior Art Director presso Coccodè Creative e co-founder del festival racconta: “Quando ci siamo riuniti per decidere il tema di quest’anno abbiamo lavorato in gruppi e da tutti è emerso che Ci vuole coraggio… a mettersi in gioco, a fare squadra, a credere in un progetto a tal punto da renderlo reale, oggi più che mai. BIG è una visione coraggiosa di un gruppo di appassionati che sfidano i pregiudizi del territorio perché credono alla necessità di portare avanti certi messaggi. In un contesto storico dominato dalla crisi - politica, economica, sociale - l’unico modo per andare avanti è avere il coraggio di immaginare e agire scegliendo strade nuove e diverse”.

L’evento si svilupperà in quattro giornate: a partire da martedì 10 fino a venerdì 13 ottobre, giornata in cui sono previsti talk e panel dedicati a professionisti del marketing e della comunicazione, aziende, agenzie e studenti con un key speaker d’eccezione, Immanuel Casto, e ospiti di spicco da tutta Italia: Annalisa Monfreda (RAME), Danilo Ausiello (Panama), Francesco Morzaniga (Serenis), Flavia Brevi (Hella Network), Francesca Corbia (TBWA), Giuliano Ambrosio (TheRibelli), Gianluca Nucaro (Dentsu Creative) e molti altri ancora.

Oltre a talk e panel, a BIG - Brief in Genova 2023 ecco alcune novità: tre mostre temerarie, un open mic di confessioni coraggiose in collaborazione con Aercast e powered by Meloria e uno workshop di Life Design, a cura della facilitatrice Virginia Colotto.

Elemento distintivo di BIG è il contest per creativi under 30. Tre giornate in cui verrà passato il brief (non si chiamerebbe Brief in Genova, altrimenti) per realizzare una campagna sociale per una ONLUS del territorio, mentre la sera della quarta giornata, il 13 ottobre, sarà eletta la squadra vincitrice. E la campagna poi si fa davvero, mantenendo la proprietà intellettuale della squadra vincitrice. Il Contest è patrocinato da ADCI - Art Directors Club Italiano, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, e due corsi di laurea dell’Università degli Studi di Genova: DIHU - Digital Humanities e il Corso di Laurea in Media Comunicazione e Società e ha già segnato il successo di alcuni ragazzi che hanno partecipato nelle scorse edizioni, tra tesi di laurea basate sul contest e assunzioni in agenzia.

Dice Laura Bonelli, vice-presidente di Urka, co-founder di BIG - Brief in Genova e Local Ambassador per la Liguria di ADCI - Art Directors Club Italiano: “Il contest under 30 per noi è il cuore di BIG: è un’occasione unica per gli studenti e i professionisti junior della città che provengono da background diversi, dal graphic design alle scienze della comunicazione, di confrontarsi con una vera esperienza d’agenzia su un progetto esaltante, di solito legato a cause sociali o ambientali di cui sentono la vera importanza, lavorando a tu per tu con una piccola realtà del no-profit che ha grande bisogno di spingere messaggi importanti. Anche per fare tutto questo, che dire: ci vuole coraggio”.