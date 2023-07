LA CITTÀ SI COLORA

Parte la 5^ edizione della Biennale di Genova

200 artisti provenienti da 20 nazioni diverse, 70 location

Ospiti d’onore Giuseppe Amadio, Angiola Churchill, Vinicio Momoli

Con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova, inaugura, con una cerimonia itinerante, sabato 8 luglio 2023, la 5^ Biennale di GENOVA - Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli, Flavia Motolese e Andrea Rossetti.

La giornata prevede un ricco programma itinerante aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è alle ore 11:00 presso il cortile di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova in Via Garibaldi, per il saluto istituzionale a tutti gli artisti partecipanti, si continua con il Galata Museo del Mare alle ore 11:45 presso l’Auditorium e infine con la visita alla mostra. Nel pomeriggio si riprende alle ore 15:00 presso le Cisterne di Santa Maria di Castello (Salita Santa Maria di Castello); alle ore 16:00 tappa al Museo Diocesano (Via Tommaso Reggio) per chiudere alle ore 17:00 a SATURA Palazzo Stella per la grande cerimonia di premiazione alla presenza delle Istituzioni. Durante la giornata di apertura interverranno danzatori, performer e musicisti coordinati da Enrica Ricciardi, direttore artistico del Centro di Formazione Professionale AID&A di Genova. Si ringraziano per la partecipazione le scuole: Il Gatto Danzante, Genova Flamenco, Zena Swinger e la Compagnia Shams.

Formula che vince, non si cambia. Dopo lo straordinario successo dell'edizione targata 2021, torna dall’8 al 22 luglio la Biennale di Genova organizzata da SATURA - centro per la promozione e diffusione delle arti. L’iniziativa fondata e diretta da Mario Napoli, si snoda in diverse e prestigiose sedi espositive cittadine, quest’anno 70, e vanta la presenza di oltre 200 artisti provenienti da 20 nazioni diverse. «L’idea, nata dieci anni fa, è stata quella – spiega Mario Napoli – di creare un circuito diffuso sul territorio, portando l’arte contemporanea a contaminare la città e trasformare Genova nel teatro di uno degli eventi nazionali più completi sullo stato dell'arte contemporanea, capace di inserirsi in un più vasto contesto europeo».

A dimostrazione dell'interesse crescente verso il contemporaneo, catalizzatore di socialità e sperimentazione, edizione dopo edizione si è allargata la rete di collaborazioni e di partecipanti, unendo luoghi iconici e realtà diverse. «Le istituzioni - prosegue Napoli – hanno sostenuto la manifestazione per la sua idea progettuale, che sottolinea il tentativo della città di porsi come centro di sperimentazione, ma anche per la capillarità di un evento che contribuisce a rendere Genova viva e attrattiva».

La scommessa ormai vinta degli organizzatori era quella di far diventare la Biennale uno degli appuntamenti principali per l’arte contemporanea a Genova, una vetrina d’eccellenza in grado di interessare un pubblico sempre più ampio e di animare la città con un ricco programma di eventi, non solo espositivi.

«La Biennale – spiega Flavia Motolese co-curatrice dell'evento – si è sempre posta come impegno, oltre quello di valorizzare le ricerche del contemporaneo o scoprire nuovi talenti, avere una progettualità responsabile che guarda in avanti e non si limita al già fatto. Recepisce le energie che arrivano da artisti di tutto il mondo e le amplifica generando connessioni virtuose. Le centinaia di adesioni con cui gli artisti hanno risposto all’open call sono la dimostrazione del fascino e delle potenzialità di Genova, oltre che della scelta vincente di aver creato una struttura inclusiva che permette di dare stessa visibilità a tutti gli artisti chiamati a intervenire all’esposizione internazionale, premiando la qualità.

«La manifestazione - interviene l’altro curatore Andrea Rossetti - rispetto ad altre ha un taglio internazionale e registra molte presenze dall’estero. Credo che attiri gli artisti perché è un marchio riconosciuto, mentre per i genovesi è un’occasione di avvicinarsi all’arte contemporanea». Quest’anno la Biennale di Genova vanta la presenza di alcuni ospiti d’onore internazionali: Giuseppe Amadio, Angiola Churchill, Nando Stevoli e Vinicio Momoli, solo per citarne alcuni. Angiola Churchill, professore emerito dell'Università di New York, ha esposto nei luoghi più prestigiosi del mondo dal Museo di Palazzo Fortuny di Venezia al Neuberger Museum of Art di New York. Un ringraziamento particolare alla Città Metropolitana per il suo contributo, alle istituzioni per la collaborazione, a tutte le location ospitanti.

Sedi espositive

SATURA Palazzo Stella, Palazzo Doria Spinola, Palazzo Tobia Pallavicino, Museo Diocesano, Galata Museo del Mare, Museo Biblioteca dell’Attore, Cisterne di Santa Maria di Castello, Palazzo Doria De Ferrari Galliera, Palazzo Pantaleo Spinola, Allianz Bank Financial Advisors, Deloitte, Gruppo GE, Circuito delle Botteghe Storiche, Lifeforms Art Studio.

GIURIA della 5^ BIENNALE di GENOVA

Antonio D’Argento critico d’arte, Milena Mallamaci architetto, Sarvenaz Monzavi art curator, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta Napoli designer, Mario Napoli presidente SATURA, Mario Pepe critico d’arte, Andrea Rossetti critico d’arte, Silvio Seghi critico d’arte, Yiyi Wang artista.

OSPITI D’ONORE

Giuseppe Amadio, Angiola Churchill, Gabriele Maquignaz, Vinicio Momoli, Peter Nussbaum, SHANG, Nando Stevoli. Omaggio al Maestro Plinio Mesciulam e Giovanni Profumo.

ARTISTI IN MOSTRA

Paola Adornato, Roberto Agostino, Pietro Altovino, Maria Paola Amoretti, Camilla Ancilotto, Guido Annunziata, Sheryl Mayens Atieno, Carlo Fabrizio Baiardi, Laura Baiu, Graziella Baseggio, Lorenzo Basile, Aldo Basili, Alessio Belloni, Pierpaolo Bertocchi, Horst Beyer, Leopoldo Bon, Bonma, Silvia Brambilla, Cristina Brivonese, Enza Bruscolini, Silvana Bruzzone, Bumubutai, Roberta Buttini, Massimo Calamo, Guido Campanella, Maurizio Campitelli, Maurizia Carantani, Rosalba Carlino, Carmen Katì, Marco Carrubba, Gabriele Casarosa, Elsa Caselli, Diana Casmiro, Oretta Cassisi, Pierluigi Cattaneo, Paolo Cau, Alessandra Cavagnetto, Edilio Cavanna, Daniela Celi, Erik Centeno, Qiyun Chen, Shixun Chen, Yihan Chen, Chet, Maria Paola Chiarlone, Paolo Chimeri, ClauDio, Milly Coda, Egidio Colombo, Marina Comerio, Nicoletta Conio, Vincenzo Cossari, Gian Paolo Cremonesini, Franco Crocco, Franco Dallegri, Paola D’Antuono, Margareta David, Marco De Barbieri, Angela De Biase, Enrico De Santis, Fabio de Santis, Massimo Del Sette, Walter Dell’Amico, Claudio Detto, Walter Di Giusto, Lino Di Vinci, Ruth Difresco, Disca, Dogman, DRO, Ax Ellena, Claudio Elli, Mar Enriquez, Houra Farzaneh, Ida Fattori, Fiorenzo Ferreri, Claudio Fezza, Enzo Forgione, Matteo Forli, Maurizio Forno, Marco Fratiello, Carmine Galiè, Franca Art Galleni, Giuliano Galletta, Giovanni Garozzo, Elda Gavelli, Gianfranco Gentile, Daniela Ghione, Massimo Gilardi, Isabella Giovanardi, Iolanda Giuffrida, Yizhu Gong, Claudia Gota, Paolo Grande, Luisella Grondona, Jianyong Guo, Josef Haring, Karl-Hein Hinz, Hannes Hofstetter, Boyang Hu, Rosa Inversi, Lidia Kaly, Jürgen Krass, L13, Pia Labate, Domenica Laurenzana, Lorena Lavezzo, Margherita Levo Rosenberg, Liu Yuan, Clara Luminoso, Claudia Macaria, Saverio Magno, Jiali Mai, Cristina Mantisi, Aurora Martin, Davide Marzano, Laura Mascardi, Véronique Massenet, Giovanni Mazza, Marcia Mesomo, Valentina Metrangolo, Anna Maria Mirabella, Francesco Mottola, Constantin Stan Neacsu, Nihil Hawthorn, Cecilia Osuna, Ouafa Arte, Giuseppe Palermo, Maria Fausta Pansera, Claudio Pastorino, Paola Pastura, Manuela Pederzolli, Sandra Perfetto, Phil Gold, Elena Pogodaeva, Luca Pontrandolfo, Anna Prestigiacomo, Maria Chiara Pruna, Rasta, Alessia Recupero, Mariella Relini, Paula Reschini Mengoni, Alessandra Rinaldi, Sara Rinaldi, Daniela Rombo, Annamaria Rossini, Irene Rovani, Roywang, Irene Rung, RuRui, Lilly Russo, Rossella Sartorelli, Sigarra, Umberto Signa, José Somavilla, Viviana Sperti, Roberta Staccioli, Danilo Stefani, Antonella Stellini, Chun Sun, Mingjun Sun, Regula Syz, Maria Tagliafierro, Saverio Tonoli, Giuseppe Trielli, Tüzün, Maria Vittoria Vallaro, Vera Lini, Angelo Ventimiglia, Claudio Verganti, Katia Villa, Alessandra Vinotto, Anna Vinzi, Marilena Visini, Maria Teresa Vittone, Mario Voria, Zoran Vuckovic, Yandi Wang, Yuchen Wang, Thomas Welti, Xin Xin, Jianwei Yao, Natalya Zaloznaya, Nevio Zanardi, Guoshuai Zhang, Zuhang Zhang, Hong Zheng, Hengyi Zhu.