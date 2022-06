Domenica 5 giugno il Civ Rivarolo organizza, con il Comitato Rivarolo, in collaborazione con Genoa Bilke Asd, Federazione Ciclistica Italiana, Croce rosa, Foltzer, commercianti di Rivarolo e Certosa, con il patrocinio finanziario del Comune di Genova - Municipio Valpolcevera, la settima edizione della "Biciclettazza", pedalata tra Rivarolo, Certosa e Teglia.

Il ritrovo è fissato alle 9,30 ai giardini piscine Foltzer (piazzale Guerra) e alle 10,30 si terrà la partenza. I partecipanti adulti e bambini dovranno presentarsi con la propria bicicletta e il casco protettivo.

Il percorso è su via Jori, Fillak, Radura della Memoria, via Canepari (fine gara per i piccoli), piazza Pallavicini, via Celesia, via Carnia, via Lanza, via Rivarolo, via Pallavicini e giardini piscine Foltzer.

Il percorso è pianeggiante. Previsto punto di ristoro all'arrivo. Partecipazione gratuita.