Una settimana con Angelo Petrosino nella e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, ai quali dedica la rubrica "Una settimana con..." diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met.

Un’iniziativa del Sistema Bibliotecario Urbano, disponibile ogni giorno sul sito www.bibliotechedigenova.it

Protagonista della settimana è lo scrittore per l’infanzia Angelo Petrosino, maestro elementare e tra gli autori italiani per ragazzi più conosciuti al mondo.

Petrosino è stato direttore di Il giornale dei bambini, poi diventato Peter Pan. Il suo primo libro La febbre del karate (1989) ha vinto la Palma d’argento al Salone dell’umorismo di Bordighera.

Successivamente ha scritto una serie di volumi centrati sul personaggio di Jessica, seguita nel suo percorso di crescita dai dieci ai sedici anni. Nel 1995 è la volta di un altro personaggio, Valentina, destinato a un successo durato oltre venticinque anni. Su Valentina ha pubblicato più di 160 libri, che raccontano i mutamenti sociali nel nostro paese.

Con le sue storie ha toccato tutti i temi sensibili che riguardano l’infanzia e formato generazioni di lettori.

Negli ultimi anni, interrotta la serie di Valentina, si è dedicato alla creazione di altri personaggi, utilizzando in parte gli animali come metafore di una contemporaneità in rapido mutamento. Così sono nati Le avventure della gatta Ludovica e Le avventure del passero Serafino, mentre lo scorso settembre è uscito Fratello e sorella per forza, una sorta di osservatorio sulla formazione di una nuova famiglia.