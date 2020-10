"Viva Rodari!": così le biblioteche genovesi festeggiano il centenario del grande autore

"Viva Rodari": così le Biblioteche del Sistema metropolitano genovese celebrano il famoso autore, con 10 giorni di iniziative dedicate ai 100 anni di Gianni Rodari. Dal 19 al 29 ottobre 2020.

Un nutrito gruppo di Biblioteche del Sistema ha accolto l'invito a realizzare "Viva Rodari", una serie di appuntamenti gratuiti rivolti a grandi e piccoli in occasione delle celebrazioni per il Centenario.

Letture animate per i bambini, aggiornamento per insegnanti e genitori, rassegne bibliografiche, proiezioni e spettacoli, si alternano nel nostro territorio che, pure in una situazione di obiettiva difficoltà legata all'andamento del Covid, dimostra vitalità e capacità “fantastiche”.

Dodici le realtà della nostra provincia coinvolte: Arenzano, Busalla, Camogli, Casarza Ligure, Casella, Cogoleto, Lavagna, Masone, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sestri Levante/Riva Trigoso e la Biblioteca del Centro Sistema.

Il calendario delle iniziative: