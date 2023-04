Biblioteche per la Terra: tante iniziative in occasione dell'Earth Day 2023

Nell’anno in cui Genova è Capitale Italiana del libro, il sistema bibliotecario urbano del Comune di Genova partecipa alla Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, con una serie di iniziative rivolte a bambini e adulti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti

Fino al 21 aprile

Biblioteca Benzi, piazza Odicini 10

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Una vetrina bibliografica, rivolta a ragazzi e adulti e dedicata all’importanza del nostro pianeta, al corretto impiego delle risorse per salvaguardare la sostenibilità dell’ambiente e al ruolo che ricopriamo a partire dai gesti di vita quotidiana.

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it

Venerdì 21 aprile

Ore 9:30

Biblioteca Bruschi – Sartori, via Bottino 6

PROVIAMO A PIANTARE UN SEMINO?

Lettura di brani tratti dal libro “Piano Piano… osservare la natura per vivere senza fretta" dell'autore Rachel Williams. Proveremo a piantare un semino… insieme agli alunni delle scuole primarie del territorio. “Tutt’intorno a noi, la natura compie miracoli. Ogni giorno, ora dopo ora, magiche trasformazioni avvengono davanti ai tuoi occhi. Ma non sempre è facile vederle…” In collaborazione con il comitato Unicef Genova presso l'Auditorium ex Manifattura Tabacchi.

Informazioni: 010 5575590 - biblbruschi@comune.genova.it

Ore 16:30

Biblioteca Podestà, via Sacheri 9

NON CHIAMIAMOLI SOLO SCARTI

Conferenza sul tema del riciclo. Siamo proprio sicuri infatti che bucce, semi e torsoli debbano essere buttati? In un’ottica di circolarità e riuso impareremo come dare una seconda vita a quelli che comunemente chiamiamo scarti alimentari.

Informazioni: 010 826745 - biblpodesta@comune.genova.it

Ore 17-18:30

Biblioteca Berio - Sala Chierici, via del Seminario 16

ALLA TERRA!

La giornata Mondiale della Terra è l’occasione propizia per sensibilizzare al delicato tema che coinvolge non solo la nostra generazione, ma anche e soprattutto le future. Intervengono: Matteo Campora, assessore all’Ambiente del Comune di Genova; Paolo di Rosa, presidente Nuova Acropoli Genova; Loris Gallo, docente di Zoologia ed Entomologia dell'Università di Genova. Modera: Maria Lo Giudice. Posti limitati. Si consiglia la prenotazione su bibliotechedigenova.it/berio - sezione eventi

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

Dal 22 aprile al 6 maggio

Biblioteca Edmondo De Amicis, Magazzini del Cotone 1

GUARDA BENE!

In occasione della Giornata Mondiale della Terra i bibliotecari propongono letture dedicate al nostro pianeta e all'importanza di rispetto dell'ambiente, sostenibilità e attenzione nei confronti dei cambiamenti climatici. I libri indicati sono esposti all'ingresso della biblioteca e sono in prestito. La bibliografia è disponibile al link https://bit.ly/40PXIXA. L'esposizione sarà accompagnata dalla recensione di uno dei titoli in bibliografia che verrà pubblicata sulle pagine Facebook e Instagram della DeA in occasione della ricorrenza.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

Sabato 22 aprile

Biblioteca Cervetto, via G. Jori 60

GIORNATA DELLA MADRE TERRA

Una giornata di formazione on-line. Nell’ambito del progetto “Anche noi Reporter!”, proposto dalla Fondazione Bet She Can sul tema della sostenibilità, la biblioteca ha presentato quattro libri sull’argomento a sostegno di una più ampia formazione per gli insegnanti dell’IC Teglia. Questi ultimi avranno il compito di proporre uno dei libri a scelta alla propria classe per sensibilizzare gli alunni sul tema della sostenibilità ambientale e coinvolgerli in attività correlate alla Giornata Mondiale della Terra.

Informazioni: 010 5577730 - cervetto@comune.genova.it

Biblioteca Brocchi, via A Casotti 1

E TU VUOI BENE ALLA TERRA?

Lettura online del racconto “C’è troppa plastica!” tratto dal libro “TEA - E tu vuoi bene alla natura?” scritto e illustrato da Silvia Serrelli. La lettura video - per bambini dai 0 ai 100 e passa anni - sarà disponibile sulla pagina FB della biblioteca e sul portale youtube delle biblioteche dal giorno sabato 22 aprile! Perché…“INSIEME SARA’ PIU’ FACILE ESSERE ECOLOGICI!!"

Informazioni: 010 5579566 - biblbrocchi@comune.genova.it

Martedì 2 maggio

Ore 16:30/17:30

Biblioteca Lercari, via S. Fruttuoso 74

Biblioteca Podestà, via Sacheri 9

CREA IL TUO SEGNALIBRO

Lettura di un dedicato ai temi della salvaguardia del nostro Pianeta. Seguirà un laboratorio dove ogni bambino potrà creare il proprio segnalibro utilizzando materiale di recupero.

Informazioni: 010 505890 - lercari@comune.genova.it