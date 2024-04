Alla Biblioteca Guerrazzi con lo scrittore Claudio Loreto

Martedì 23 aprile alle ore 16.30, nella splendida Sala Ansaldo, in occasione della “Festa della liberazione” lo scrittore Claudio Loreto parlerà del suo romanzo “Liquirizia”. Il romanzo ha come sfondo gli avvenimenti bellici che capovolsero in Europa il corso della II Guerra Mondiale, e racconta come, durante uno sparo impreciso, si incrociano le vite di un giovane sottotenente della 8ª Armata Italiana in Russia, Giuliano, e di una tiratrice scelta russa, Tanja.

L’irreale incontro di un momento segnerà per sempre i due ragazzi, portando alla luce un’altra incredibile vicenda. Attori di questo intreccio sono la coccarda di un generale dell'Armata Rossa e "Liquirizia", l'orsacchiotto che fin da bambina aiuta la soldatessa a vincere di notte la paura del buio. Liquirizia è la storia di un amore che si oppone ai duri precetti della guerra e all'odio tra popoli. L’autore coglierà l’occasione di questo incontro per far conoscere anche il suo più recente lavoro, “Oltre le nubi il sole” quattro racconti scelti fra i molti composti dall'Autore, nei quali coprotagonista è la montagna. Una lettura agile, che tuttavia induce a riflettere sull'assoluta imponderabilità della vita.