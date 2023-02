Forum sull'Intercultura alla Biblioteca Gallino di Sampierdarena

Manuel Aragundi, Consigliere PD del Municipio II Centro Ovest di Comune di Genova e Coordinatore del Forum dell’Intercultura è stato nominato dal Presidente Michele Colnaghi (M5S) che spiega che convocherà un “Forum sull’Intercultura” lunedì 27 febbraio alle ore 17 nella Sala Blu Biblioteca Civica Gallino c/o Centro Civico Buranello, Via Nicolò D'Aste 8/A (anche l'ingresso in Via Giacomo Buranello 1 Genova)

"L’obiettivo è quello di accogliere, ascoltare e aiutare e trovare un modo di integrare le ricchezze anche delle diverse culture presenti sul nostro territorio. Sulla pagina Facebook del Municipio II Centro Ovest nella settimana del 13 febbraio uscirà la locandina dettagliata dell’evento. Per informazioni sull’evento ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria Organi Istituzionali del Municipio II Centro Ovest al seguente indirizzo mail: municipio2@comune.genova.it oppure chiamare al seguente numero: 010 557 8718".