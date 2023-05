Ti piace parlare di libri?

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Abbandonate quindi le vicende fantascientifiche e distopiche dell’ultimo incontro, questo mese la nostra conduttrice, prof. Daniela Marella, ci propone di addentrarci in un’ambientazione completamente diversa, quella creata con maestria dallo scrittore Jamie Ford in un suo libro del 2010, intitolato “Il gusto proibito dello zenzero”.

Un romanzo d’esordio che ha sorpreso e incantato, rivelandosi un fenomeno editoriale unico. Uscito in sordina negli Stati Uniti, ben presto ha scalato le classifiche di tutto il paese e ha venduto migliaia di copie solo grazie al passaparola dei lettori. Il libro rievoca un momento storico difficile, nell’America degli anni ’40, in guerra e attraversata da un razzismo strisciante. Henry, giovane cinese, è solo un ragazzino, ma conosce già da tempo l'odio e la violenza. Essere picchiato e insultato a scuola è la regola ormai. Ma un giorno Henry incontra due occhi simili ai suoi: lei è Keiko, capelli neri e frangetta sbarazzina, l'aria timida e smarrita. È giapponese e come lui ha conosciuto il peso di avere una pelle diversa. All'inizio la loro è una tenera amicizia, fatta di passeggiate nel parco, fughe da scuola, serate ad ascoltare jazz nei locali dove di nascosto si beve lo zenzero giamaicano. Ma, giorno dopo giorno, si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Un amore innocente e spensierato. Un amore impossibile. Perché l'ordine del governo è chiaro: tutti i giapponesi dovranno essere internati. Una storia indimenticabile e commovente di speranza e determinazione, di abbandono e di rimpianti, di lealtà e coraggio che esplora la forza eterna e immutabile dell’amore.

L’internamento e l’esclusione sociale dei giapponesi a seguito dell’attacco di Pearl Harbour è uno dei momenti bui della storia americana. I successi iniziali dell’esercito nipponico nel Pacifico scatenano il panico nella popolazione americana, soprattutto tra gli abitanti della costa occidentale. Il 19 febbraio 1942, sotto la pressione dell’opinione pubblica, Roosevelt firma l’Executive Order 9066, che designa «aree militari dalle quali alcune o tutte le persone possono venire escluse». Tale misura interessa indistintamente enemy aliens e cittadini americani di origine giapponese.

È un evento poco conosciuto, sebbene si possa ritrovare in alcuni film, come “La battaglia di Midway” del 1976, “Benvenuti in Paradiso” del 1990 e la seconda stagione della serie televisiva “The terror” del 2019. Anche altri scrittori ne hanno parlato, come ad esempio Julie Otsuka, con il suo “Quando l’imperatore era un dio” (2002), oppure James Ellroy con “Perfidia” (2015). Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com . Info al n. 010 5578896.