Le maschere della tradizione: laboratorio per bambini alla Biblioteca Benzi

La Biblioteca Benzi presenta: “Tradizioni in maschera!”, laboratorio per bambini fra i 5 e gli 8 anni. Appuntamento giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 16:30. Scommettiamo che se diciamo Spider Man, Lady bug, Peter Pan, Harry Potter o la gettonatissima Mercoledì vi vengono subito in mente meravigliosi costumi di Carnevale. Ma se invece cominciassimo a nominare Colombina, Pulcinella, Arlecchino, Balanzone... cosa vi verrebbe in mente? Grazie al laboratorio sarà possibile conoscere le maschere della tradizione, i nomi e le caratteristiche dei tanti personaggi del Carnevale di una volta, ascoltandone le storie e creando simpatiche maschere e stelle filanti a tema.

L’iniziativa è gratuita, ma su prenotazione (fino a esaurimento posti). Consigliata per bambini fra i 5 e gli 8 anni. È richiesta la presenza di almeno un adulto accompagnatore. Ovviamente presentarsi in maschera!

Info e prenotazioni 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it