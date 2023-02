“Donne del Ponente nella storia”, conferenza con letture alla Biblioteca Benzi

Per l’8 marzo 2023, Giornata internazionale dei diritti della donna, si terrà nella Biblioteca Benzi una conferenza con letture dedicate alle molte donne del territorio del Ponente che hanno assunto un particolare significato per la sua storia. Di alcune si è riconosciuto negli anni un merito, magari con la dedicazione di un luogo, una targa o una via; altre invece non hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali, ma si stagliano comunque per il loro valore nello scenario locale: le ricorderemo in questa occasione.

Nella conferenza si alterneranno perciò lo storico Giorgio Casanova, del Consorzio del Cammino di Santa Limbania, che si occuperà di offrire una panoramica della condizione della donna nel medioevo così come emerge dalle fonti documentarie locali, e la studiosa Federica Bruzzone, collaboratrice del Municipio nell’ambito del Servizio Civile Universale, che invece delineerà una carrellata di importanti figure femminili legate a una ricerca toponomastica sulle vie del Ponente genovese, alcune delle quali troveranno voce grazie ai brani narrati dalle lettrici dell’Associazione culturale Ianua temporis.

Una sintesi finale sarà invece curata dalla Vicepresidente Lorella Fontana, ideatrice dell’incontro. Parteciperà anche il Gruppo Storico di Voltri, con abiti storici ispirati alle donne del Ponente. Per l’occasione sarà distribuito un pieghevole che tratteggia sinteticamente le figure femminili ricordate in questa occasione, legate ai nomi delle vie cittadine.

Per l’evento è richiesta la prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it