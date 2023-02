Corso su artisti e committenti genovesi alla Biblioteca Benzi

La Biblioteca Benzi presenta “Artisti e committenti nell’arte genovese”, corso in quattro appuntamenti a cura di Anna Maria Dagnino. La vivacità e la ricchezza del panorama artistico genovese del cinque-seicento è diventata sempre più evidente, grazie anche alle mostre di successo che recentemente hanno messo sotto i riflettori questo particolare momento della città. Per soddisfare quindi la curiosità di quanti vogliano approfondire il panorama storico-artistico del “secolo d’oro” dei genovesi, la prof.ssa Anna Maria Dagnino (docente e storica dell’arte) propone un corso in 4 appuntamenti, fruibili sia singolarmente che in sequenza, che approfondiscono alcune delle tematiche principali.

Programma

- Tobia Pallavicino e Franco Lercari: palazzi, affreschi, stucchi ed argenti - mercoledì 1° marzo ore 16

- Il palazzo dei dogi e la Cappella Ducale - mercoledì 15 marzo ore 16

- I fondatori dei luoghi di carità: Caterina Fieschi Adorno, Ettore Vernazza, Emanuele Brignole - mercoledì 29 marzo ore 16

- I duchi di Galliera, quasi una famiglia reale - mercoledì 12 aprile ore 16

In collaborazione con Amici della Villa Duchessa di Galliera

Per partecipare è necessario prenotarsi in biblioteca, al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it, specificando se si desideri iscriversi a uno o più incontri.