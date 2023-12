BiblioNatale23 alla Biblioteca Benzi

A partire dall’11 dicembre 2023, vi aspettiamo in Biblioteca con tante iniziative natalizie, per grandi e piccoli!

1. Elfi natalizi in Biblioteca!

Lo sapevate che anche quest’anno gli Elfi di Babbo Natale hanno impiantato un piccolo ufficio postale in Biblioteca, per ricevere le letterine della zona? A partire dall’11 dicembre 2023, tutti i bambini potranno venire in biblioteca, accompagnati dai loro genitori, a imbucare o scrivere le loro letterine per Babbo Natale: gli Elfi di Babbo Natale scriveranno loro una risposta personalizzata, che potrà essere ritirata in Biblioteca dal 28 dicembre!

L’occasione è buona per richiedere la tessera ragazzi della Biblioteca e lasciargli cercare i libri che più amano, che potranno prendere in prestito da soli con la postazione di auto-prestito! L’iniziativa si terrà nel periodo natalizio, a partire dall’11 dicembre, nei locali della biblioteca, nel normale orario di apertura.

2. Natale in vetrina

“Ottocento anni di Presepe”

Da lunedì 11 dicembre

Vetrina dedicata al Presepe di Greccio e alla storia del Presepe per grandi e piccoli!

Nel lontano Natale 1223 San Francesco volle ricreare nel paesino di Greccio un Presepe vivente: secondo gli storici è a questo momento che si deve l’inizio della tradizione del Presepe anche nelle famiglie.

Troverete così tanti libri che raccontano le tradizioni natalizie e l’evoluzione artistica del Presepe.

3. Storie di meraviglia

Giovedì 28 dicembre ore 15:30

Storie e laboratorio a tema natalizio per famiglie con bambini fra i 4 e gli 8 anni.

Ascolteremo i racconti di Natale dei nostri amici animali e saremo coinvolti in un complotto di Babbi Natale…

Per partecipare è necessaria la prenotazione:

Telefono: 010 5578896

E-mail: benzieventi@comune.genova.it