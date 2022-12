BiblioNatale 2022: le iniziative alla Biblioteca Benzi con tante idee regalo per grandi e piccini

A partire dal 9 dicembre 2022, appuntamento alla Biblioteca Benzi per diverse iniziative natalizie, per grandi e piccoli.

Ti dedico un libro

Mercatino di libri usati “al buio”. Per questo Natale, fai ai tuoi amici – o a te stesso – un regalo particolare: un libro al buio!

I bibliotecari infatti hanno scelto, fra i numerosi doni che i nostri fedeli utenti hanno portato nel corso degli anni, un selezione di titoli di ogni genere che hanno poi impacchettato con una carta assolutamente coprente, che cela il contenuto, decorata a mano con disegni natalizi e con una frase che svela gli ideali destinatari del libro.

Ad esempio, potreste trovare testi dedicati “A chi è curioso di conoscere i nostri cugini d’Oltralpe … con un pizzico d’ironia!”, oppure ”A un piccolo lettore che ama i cavalli”, o ancora “A chi ama un romanzo avvincente, carico di pericoli e intrighi, da rimanere incollati alle pagine!”.

Avete indovinato i titoli citati? Se non l’avete capito … ancora meglio! Venite a scegliere il libro “al buio” che preferite o che pensate possa piacere a un vostro amico. L’iniziativa si terrà nel periodo natalizio, a partire dal 9 dicembre, nei locali della biblioteca, nei consueti orari di apertura.

Elfi natalizi in Biblioteca

Lo sapevate che gli Elfi di Babbo Natale hanno impiantato un piccolo ufficio postale in Biblioteca, per ricevere le letterine della zona? A partire dal 9 dicembre 2022, tutti i bambini potranno venire in biblioteca, accompagnati dai loro genitori, a imbucare o scrivere le loro letterine per Babbo Natale: gli Elfi di Babbo Natale scriveranno loro una risposta personalizzata, che potrà essere ritirata in Biblioteca dal 27 dicembre!

L’occasione è buona per richiedere la tessera ragazzi della Biblioteca e lasciargli cercare i libri che più amano, che potranno prendere in prestito da soli con la postazione di auto-prestito! L’iniziativa si terrà nel periodo natalizio, a partire dal 9 dicembre, nei locali della biblioteca, nel normale orario di apertura.

Natale in vetrina

Venite a scoprire i nostri titoli legati al Natale: raccolte di ricette, libri sulle nostre tradizioni, romanzi ambientati nelle feste natalizie, volumi e albi illustrati per bambini grandi e piccoli… li trovate nella nostra vetrina tematica, riccamente decorata. Venite a fare un giro in biblioteca!

L’iniziativa si terrà nel periodo natalizio, a partire dal 9 dicembre, nei locali della biblioteca, nei consueti orari di apertura.

Le storie dell’Orso polare

Mercoledì 28 dicembre alle ore 15 aspettiamo i bambini in Biblioteca, con le loro famiglie, per ascoltare le incredibili storie dell’Orso polare e tutti i pasticci che combina, anno dopo anno, al povero Babbo Natale, secondo quando raccontato nel libro “Le lettere di Babbo Natale” di J.R.R. Tolkien! Alle letture seguirà un laboratorio creativo a tema.

L’iniziativa è gratuita, ma su prenotazione (fino a esaurimento posti). Consigliata per bambini fra i 5 e gli 8 anni. È richiesta la presenza di almeno un adulto accompagnatore.