BiblioIncipit: via Garibaldi si trasforma in una biblioteca a cielo aperto

Martedì 9 febbraio via Garibaldi si riempirà di letteratura. L'Associazione Incipit aspetta tutti gli amanti di libri dalle ore 16.00: la storica

Strada Nuova sarà infatti trasformata in una biblioteca a cielo aperto, con libri nuovi e usati.

Il team di Incipit regalerà ad ogni passante un volume, con la dedica autografa di uno degli autori che hanno aderito al progetto. Un omaggio reso possibile grazie al supporto di autori, librerie e case editrici.

Partner dell'evento è la libreria Borgobook, che ha scelto di regalare un nuovo inizio ai libri di alcune biblioteche private ormai disperse. Proprio per questo, Biblioincipit è stato ispirato dall'incipit de "L'ombra del vento" di Ruiz Zafon.

Ogni evento della manifestazione "12 Incipit 21" nasce infatti da un incipit più o meno famoso. Nell’ambito dell'evento sarà garantito il rispetto della norme anticontagio: oltre al distanziamento sociale, si metterà in atto l'igienizzazione di ogni sacchetto prima della consegna.

L'Associazione Incipit organizza ogni anno il Festival letterario Incipit. Già dalla prima edizione del 2018, il suo scopo è stato quello di offrire nuovi stimoli e dare vita a un “nuovo inizio” per Genova, colpita dal tragico crollo del ponte Morandi. Con la seconda edizione il Festival ha portato avanti l'obiettivo di far scoprire la città e stimolare uno sguardo più consapevole su un mondo in continua evoluzione. L’ultima edizione si è concentrata sulla tematica del progresso, coinvolgendo oltre 70 ospiti nonostante l'emergenza sanitaria.

Con l’inizio del 2021, Incipit ha voluto rinnovarsi ideando "12 Incipit 21", un ciclo di eventi a cadenza mensile per infittire il dialogo con il pubblico del Festival.