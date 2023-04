I "particolari straordinari" di Bernardo Strozzi con lo storico dell'arte Maurizio Romanengo

Mercoledì 5 aprile alle ore 18:30, presso il Museo dell’Accademia Ligustica (Largo Pertini, 4), si terrà l’incontro “Davanti a Bernardo Strozzi: particolari straordinari”, con Maurizio Romanengo. La conferenza, organizzata dall’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, è il terzo appuntamento del ciclo tematico “Davanti al dipinto”, dedicato a chi vuole conoscere meglio il museo dell’Accademia.

Visitando i dipinti come si esplora la casa di un amico capita di incontrare ricordi di famiglia o scoprire passioni inaspettate. Con questa disposizione d’animo Maurizio Romanengo ci accompagna da Bernardo Strozzi fino ad Alessandro Magnasco per farci sentire a casa nostra dentro agli antichi capolavori. Oggetti quotidiani e personalità straordinarie emergono dai dipinti quando lo sguardo è a proprio agio.

L’incontro sarà anche un'occasione per scoprire come è nato il progetto della nuova mostra curata da Maurizio Romanengo e Agnese Marengo per Palazzo della Meridiana dal titolo “Straordinario e quotidiano da Strozzi a Magnasco” dove è esposta un’opera del Museo dell’Accademia Ligustica e si rincontrano molti degli artisti della collezione del Museo.

Maurizio Romanengo è vicepresidente dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica e storico dell’arte. Ha iniziato a lavorare presto nel mercato dell’arte per il quale si occupa di valutazioni e stime. Parallelamente si occupa di approfondimenti scientifici nell’ambito della pittura genovese dal XVI al XVIII secolo. Insieme ad Agnese Marengo ha curato la mostra “Straordinario e quotidiano da Strozzi a Magnasco” in programma a Genova a Palazzo della Meridiana fino al 16 luglio.

L’incontro è gratuito.

Il link per seguire la diretta zoom è disponibile sul sito:

https://museo.accademialigustica.it