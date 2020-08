Concerto e masterclass di Beppe Gambetta a Santa

Sesta edizione del Beppe Gambetta Guitar Summit, a Santa Margherita Ligure, all'anfiteatro Bindi dei giardini a mare di Piazza Martiri della Libertà.

Sabato 8 agosto, alle 21.30, attesa per “Where the wind blows/Dove tia o vento” (Borealis Records), la canzone dedicata a Genova, finalista alle Targhe Tenco 2020, ovvero le difficoltà della pandemia e la risposta della musica: il quattordicesimo lavoro dell'illustre musicista Beppe Gambetta, che con il suo nuovo album rivela grandi novità, tra canzone d'autore, lingua genovese e resistenza.

In questo nuovo album di novità, dal doppio titolo - italiano e genovese - e cantato in italiano, inglese e genovese, emerge un lavoro in parte autobiografico, che abbraccia canzone d'autore, folk-rock, blues, flatpicking e Mediterraneo, per il quale Beppe Gambetta si è circondato di collaboratori importanti.

Il concerto di sabato 8 agosto a Santa Margherita Ligure, nell'ambito del “Beppe Gambetta Guitar Summit - Sesta Edizione” lo vedrà sul palco insieme ad alcuni prestigiosi collaboratori, musicisti che rappresentano eccellenze del panorama genovese: Giovanni Ricciardi al violoncello, Riccardo Barbera al contrabbasso e Marco Fadda alle percussioni.

Where The Wind Blows esce a tre anni di distanza da Short Stories, ancora una volta con Borealis Records. La collaborazione con l'etichetta canadese non è che uno dei tasselli internazionali che compongono la storia di Beppe Gambetta: nato a Genova, in costante contatto con il territorio, la musica e le professionalità nordamericane, apprezzato a livello mondiale, in anni di carriera ha sintetizzato il suo amore per la musica americana - country, bluegrass, folk, blues - e quello per i padri, a partire da Fabrizio De André. La scelta della lingua genovese è proprio un omaggio alle sue radici e il punto di partenza per un percorso a ritroso, ha una sonorità molto poetica e mediterranea, ha più parole tronche dell’italiano e in alcuni casi è più espressivo.

Domenica 9 agosto, dalle 10 alle 16, sempre a Santa Margherita Ligure, a Villa San Giacomo, nel complesso di Villa Durazzo, Beppe Gambetta offrirà una Masterclass di chitarra.

Sia il concerto sia la masterclass sono a ingresso libero per il pubblico, sino ad esaurimento posti.