Beppe Gambetta in concerto a Sturla con “Dove tia o vento”

Venerdì 29 luglio Circuito sul Mare sospende per una sera le proiezioni cinematografiche e prosegue il suo viaggio nella musica con il concerto di un grande chitarrista e compositore, Beppe Gambetta, che dopo oltre cinque anni torna a Genova con un concerto da solo con la sua chitarra, “Dove tia o vento”. Appuntamento alle 21:30 a ingresso libero per una festa dell’arte in riva al mare sul depuratore di Sturla. «Dopo tanti progetti vissuti sul palco collaborando con tanti artisti internazionali – dichiara Beppe Gambetta - provo un piacere particolare a ritornare a suonare nella mia città nella veste intima ed essenziale di folksinger: l’artista solo, con la sua chitarra e un repertorio da suonare, cantare e raccontare. Tante storie e musiche che toccano angoli sperduti del mondo, ma passano spesso da Genova traendo spunto dalla sua straordinaria storia ed energia vitale».

Chitarrista, cantante, compositore, Beppe Gambetta ha da sempre diviso la sua vita artistica tra Europa e America, dove da alcuni anni risiede anche se è sempre rimasto profondamente legato all’Italia, terreno di ricerca e fonte inesauribile di ispirazione, dove continua a produrre eventi importanti raccontati anche nel recente libro autobiografico “Dichiarazioni d’Amore” (Edizioni Il Piviere). Beppe Gambetta è un ambasciatore della musica, convinto che l’arte possa allo stesso tempo intrattenere, valorizzare e rafforzare le relazioni umane. In questo concerto si propone nella forma artistica della “one man band”: si racconta solo con la sua chitarra e la sua ironia ripercorrendo pagine di un diario di viaggio tra tempi e luoghi lontani, tradizioni e personaggi leggendari.

L’itinerario passa dai primi viaggi sulle rotte della roots music americana alle tradizioni europee e alla nostalgia degli emigranti, affacciandosi al variegato patrimonio popolare italiano e della canzone d’autore. Un percorso in cui spiccano le sue composizioni originali, ispirate dalla passione per la chitarra acustica e le sue canzoni che toccano anche il presente con le sue pesanti ombre. Il titolo dello spettacolo “Dove Tia O Vento” proviene da una canzone iconica di Beppe che rappresenta l’attaccamento e l’amore incondizionato dei genovesi per la propria città nel corso della storia e in questo caso il piacere di Beppe di esibirsi nella sua Genova.

Per info tel. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | www.circuitocinemagenova.com

