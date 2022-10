Le "Dichiarazioni d'amore" di Beppe Gambetta in scena a Sori con Andrea Nicolini

“Dichiarazioni d’amore” ovvero “Storie di un domatore di note” di Beppe Gambetta, in scena con Andrea Nicolini, lunedì 7 novembre alle ore 21 per la prima volta sarà rappresentato al chiuso, al Teatro Comunale di Sori, via Combattenti Alleati 9. È il secondo appuntamento di Soriteatro 2022/2023, la stagione ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure al Teatro Comunale di Sori (Genova), con il contributo del Comune di Sori e la collaborazione della Pro Loco di Sori. Lo spettacolo musicale, con la regia di Sergio Maifredi, ha debuttato lo scorso luglio allo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, con i due artisti davanti alla distesa del mare calmo, le lampare al largo, l’allegria dei fuochi artificiali verso ponente e le fiaccole accese sullo scoglio vicino.

Una magia che ha contagiato i moltissimi spettatori e che rende ancora più atteso il ritorno del chitarrista, compositore, maestro del flatpicking nato a Genova e ascoltato in più di un continente. Beppe Gambetta torna in Liguria dopo avere ha appena concluso due mesi di tour tra USA e Canada, dove si è esibito nei grandi Festival di musica “roots” di Owen Sound (Ontario, Canada) e Winfield (Kansas) ma anche in teatri e club in zone diverse tra Texas, Missouri, New Jersey e Massachusetts. Nello stesso periodo ha anche curato la traduzione e produzione in lingua inglese del libro “Dichiarazioni D’Amore”, nella versione italiana edito da Il Piviere, da cui è tratto lo spettacolo. Ogni dichiarazione d'amore ha una sua storia da ripercorrere e una sua musica da evocare, un percorso che dai vicoli di Genova porta alle pianure del Midwest americano, dalle strade della Boca ai sobborghi di Sidney, passa oltre la cortina di ferro e arriva nel backstage di Fabrizio De André, fino alle dune di Sand Creek.

«“Dichiarazioni d’amore” – spiega Gambetta - si basa su alcuni passi significativi scelti dal libro che ci portano in luoghi e tempi lontani tra sogni, incontri e meraviglie del mondo della musica indipendente. Il titolo si riferisce alle infatuazioni per la bellezza che sono la motivazione delle mie scelte di vita artistica, ma nello spettacolo non si parla solo di bellezza, il titolo potrebbe anche essere “Si può fare!”, è anche un’esortazione a lasciarsi trasportare, a tentare progetti che sembrano sfide impossibili, nel mio caso, ad esempio, il viaggio americano del 1988 per registrare casa per casa con i miei eroi musicali o il viaggio per portare la mia musica oltre la cortina di ferro nel 1989, l’invenzione di spettacoli internazionali ed eventi autogestiti, fino alle “follie” più eccentriche come il finanziamento di progetti autonomi vendendo un “gadget grattaschiena” di plastica ai concerti. Lo spettacolo si rivolge anche ai giovani che amano forme d’arte “fuori dal trend” e li esorta ad andare avanti e a provarci. In questa avventura Andrea Nicolini è il partner perfetto perché, oltre che ottimo attore, è anche bravo musicista e compositore e con lui condividiamo una visione molto simile dell’arte. Anche il lavoro del regista Sergio Maifredi è stato di grande importanza nell’affinare e rendere scorrevole tutta la narrazione».

Dopo la tappa ligure l’attività concertistica di Beppe Gambetta proseguirà in Italia e nord Europa e lo spettacolo “Dichiarazioni d’amore” verrà replicato al Teatro Comunale di Alessandria nell’aprile 2023 e al Teatro Litta di Milano a maggio 2023. A gennaio tornerà negli Stati Uniti per proseguire il tour americano, date fra cui risaltano spiccano alcuni concerti nel New Jersey con Beppe in veste di “Ambasciatore di Genova” a cui parteciperanno musicisti importanti della comunità italoamericana e saranno dedicati completamente all’Italia e alla città da dove è partita la sua passione e dove torna sempre, forse prima destinataria delle sue dichiarazioni.

Biglietti: 15 euro (intero); 12 euro (ridotto). Abbonamento a 7 spettacoli 70 euro. Informazioni e prenotazioni alla mail info@teatropubblicoligure.it o al telefono 348 2624922. Prevendite su www.mailticket.it, alla Pro Loco Sori (0185 700681), alla Pro Loco Recco (0185 722440).