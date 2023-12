Santa Margherita omaggia la creatività femminile con “Il Bello delle Donne Liguri”

Atmosfere natalizie, a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, grazie a “Il Bello delle Donne Liguri”. In tutte e quattro le giornate la rassegna sarà visitabile in orario continuato dalle 10 alle 17. Previste esposizioni di pizzi al tombolo e di prodotti dell’artigianato locale, oltre a mostre ed eventi culturali. L’ingresso per il pubblico è libero.

L’evento è organizzato dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure allo scopo di promuovere il pizzo al tombolo, l’artigianato e la creatività femminile nella letteratura e nelle arti. Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 0185 205453, oppure scrivere una mail a biblioteca@comunesml.it.

Programma

Esposizione di pizzi al tombolo e oggetti artigianali dalle 10 alle 17 (orario continuato).

Incontri culturali nel Salone degli Stucchi (primo piano)

Giovedì 7 dicembre

ore 10:30 – Inaugurazione

ore 11 – Il mondo al femminile. Studentesse del CPIA LEVANTE TIGULLIO ci raccontano…

ore 15:30 – Cibi e Culture – Inaugurazione della mostra fotografica a cura di Anna Maria Guglielmino. Presentazione del professor Eugenio Bonaccorsi, storico dello spettacolo.

Venerdì 8 dicembre

ore 16 – Incontro con Pino Petruzzelli, autore, attore e regista e presentazione del suo ultimo libro “Terra, guerra, radici: il mio cammino sulle orme di Mario Rigoni Stern (Ares Edizioni).

Sabato 9 dicembre

ore 16 – “Sognando con Joy”. Musica, parole e desideri; presentazione del romanzo “La lista dei sogni” di Joy Cadenasso, autrice e cantante. A cura dell’Associazione Musicamica.

Domenica 10 dicembre

ore 11 – Incontro l’autrice Caterina Lerici e presentazione del suo libro “Le filatrici della luna” (Panesi).

ore 16 – Incontro con Carla Peirolero, fondatrice del Suq di Genova e presentazione del libro “Le voci del Suq. Dal 1999 l’intercultura in scena” curato da Giulia Alonzo, Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero (Altreconomia).