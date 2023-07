Torna a Santa Margherita “Il Bello delle Donne Liguri”, per celebrare la creatività femminile

Torna a Santa Margherita Ligure, da lunedì 24 a giovedì 27 luglio, “Il Bello delle Donne Liguri”, manifestazione ideata ed organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune per promuovere la creatività femminile in tutte le sue forme. Dalle 10 alle 20, in tutte le giornate dedicate alla rassegna, nel parco e all’interno di Villa Durazzo, sarà possibile visitare le caratteristiche esposizioni di articoli artigianali, tradizionali pizzi al tombolo e mostre d’arte.

Di seguito il programma degli incontri culturali:

Lunedì 24 luglio - ore 10 - Apertura della manifestazione

Ore 10:30 Inaugurazione della mostra fotografica “Scarsa lingua di terra che orla il mare. Il mondo di Camillo Sbarbaro” con presentazione dell’omonimo catalogo a cura di Anna Maria Guglielmino, pubblicazione del Comune di Santa Margherita Ligure (Il Geko edizioni), all’interno della tensostruttura di Villa Durazzo.

Ore 18: Incontro con l’autrice Laura Bianchi e presentazione del suo libro “L’erba corre quando vuole. Quaderno di campagna di una donna di città” (Libreria Editrice Fiorentina) all’interno della tensostruttura di Villa Durazzo.

Martedì 25 luglio (all’interno della tensostruttura di Villa Durazzo)

Ore 10:30 “C’era una volta il pizzo al tombolo… e c’è ancora…” incontro a cura di Marina Marchetti e Luisa De Gasperi. A seguire consegna degli attestati alle allieve del corso di merletto ligure a fuselli organizzato dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure.

Ore 18 Incontro con l’autore Alessandro Rivali e presentazione del suo libro: “Il mio nome nel vento. Storia della famiglia Moncalvi” (Mondadori).

Mercoledì 26 luglio a Villa San Giacomo (piano terra)

Ore 17:30 Incontro con gli autori Marisa Ballabio e Darko Perrone che presenteranno il loro libro fotografico “Luce e colore. Facciate dipinte da Portofino a Sestri Levante”.

Giovedì 27 luglio (all’interno della tensostruttura di Villa Durazzo)

Ore 18 Incontro con l’autrice Patrizia Ciribé e presentazione del suo ultimo romanzo “Le donne della casa di pietra. Libro due: La rinascita” (Casa editrice Nulla die).

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, sino ad esaurimento posti.